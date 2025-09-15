Nacional: entre la satisfacción por el resultado y la preocupación por el "Diente" López

Podemos decir que la dupla Gómez-López se viene entendiendo muy bien y ya se ven los resultados.

Con este triunfo, el entrenador ganó un poco de aire pensando en lo que ocurrió entre semana cuando los albos perdieron en el Gran Parque Central ante los Patas Blancas y quedaron eliminados de la Copa AUF Uruguay.

Por momentos no termina de convencer algunos planteamientos de Peirano, pero este domingo no había otra opción que ganar. Y con el plantel que tiene, le tiro todo arriba a Plaza que venía haciendo un buen partido. Con Maxi Gómez, Lodeiro, López y la entrada de Gonzálo Carneiro, la defensa coloniense se vio totalmente desbordada por el ataque tricolor.

Luego de la victoria Pablo Peirano habló en rueda de prensa. "Fue un partido que con ese gol al comienzo se tornó difícil y generó cierta incomodidad e imprecisión. A medida que fueron pasando los minutos terminamos de otra manera ese primer tiempo. El segundo fue completamente nuestro de principio a fin”, dijo el entrenador.

“Estamos ocupados en nosotros y en seguir sumando de a tres. Son todos los partidos difíciles. Hay que trabajar y seguir sumando. Esta mochila en Nacional te acompaña todos los días y la asumimos. El puntaje que tenemos en la Anual es bueno y en el Clausura también. Con los tres puntos que nos sacaron estaríamos primeros por diferencia de goles”.

Preocupación por el "Diente" López

Las alarmas se encendieron en Nacional por la salida de Nicolás "Diente" López en el partido de este domingo ante Plaza Colonia, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

López, que jugó un buen segundo tiempo y le dio una notable asistencia para que Maximiliano Gómez anotara el gol del definitivo 2-1. Sin embargo, sobre el final salió lesionado. El jugador recibió una durísima falta de Haibrany Ruiz Díaz quien terminó pisándolo con la rodilla en el tobillo.

El goleador de Nacional en la temporada, debió ser sustituido entrando en el tiempo agregado Exequiel Mereles en su lugar.

López salió rengueando sin poder apoyar normalmente su pierna. En conferencia de prensa Pablo Peirano le bajó el perfil a la situación: "Estaba con hielo en camilla, no mostraba una limitación, estaba dolorido por la falta, pero nada más que eso, pasé por el costado y no pregunté si era mucho más".

Esperan por la evolución

Nacional volverá a jugar el próximo sábado ante Liverpool en el Gran Parque Central desde la hora 18:30. En las próximas horas se lo someterá a estudios para determinar el grado de la lesión y evaluar los pasos a seguir. La sanidad de Nacional deberá trabajar y mucho para que una de sus grandes figuras pueda llegar a un partido tan importante como el de la octava fecha del Clausura.