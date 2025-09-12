Peirano en jaque: " No vamos a morir con los ojos abiertos", dijo Perchman

El hincha de Nacional a la salida del Gran Parque Central se preguntaba, ¿que más hay que esperar para la salida de Pirano?

No solo por los resultados, sino también por el rendimiento del equipo en cancha. El entrenador se enpecina con jugadores que a lo largo del año no han rendido y otros que pueden dar una mano, no son tenidos en cuenta.

Poner muchos jugadores de mitad de cancha hacia arriba no te asegura que hagas más goles ni que juegues mejor. Pablo Peirano perdió la brujula, y su idea no le llega a los jugadores. El equipo juga muy mal y hay jugadores que no dan la cara por el equipo.

Luego de quedar eliminado, el entrenador habló en converencia de prensa: “La sensación no es buena para nada. Con el estadio como estaba, no resolvimos el partido cuando tuvimos alguna posibilidad. Tampoco tuvimos una buena labor en lo defensivo y lo pagamos caro en dos acciones puntuales", aseguró.

“No pudimos sostener la parte de las bandas, nos costó la contención y tampoco nos pudimos desdoblar. No fue un accionar sólido, pero tampoco hubo tantas chances del rival y sus goles llegaron de un tiro libre que no pudimos resolver y después de una pelota que sale de nuestra área y termina en una acción de segunda pelota. Todo lo que pueda decir va a sonar como una excusa para lo que fue el resultado”, dijo el entrenador.

¿El domingo se juega el cargo?

La bronca del hincha y de los dirigentes con el rendimiento del equipo y el entrenador es mucha. Todo quedó para el domingo, cuando Nacional enfrente nuevamente a Plaza esta vez en el Centenario por el Torneo Clausura.

El domingo será otra historia, y ahí sí el cargo del entrenador estará en juego. El vicepresidente Flavio Perchman habló este viernes en Minuto 1 de Carve Deportiva y dejó el tema claro. "El domingo es en donde está la verdad de la milanesa", comenzó diciendo el dirigente.

Y continuó: "No fue un partido más (ante Plaza). Es una perla de algo que no estuvo bueno", dijo Perchman.

“Venimos fulminando técnicos hace tiempo y tampoco ha sido la solución (cambiar). No vamos a morir con los ojos abiertos. Ni nos planteamos hoy (un cambio de DT). Jugamos el domingo y no tiene sentido plantearnos hoy otra cosa", agregó el directivo.

Queda claro que si Nacional no gana el domingo, el ciclo de Pablo Peirano se terminó en Nacional.