Nacional: los números del Diente López y la dirigencia avanza por Zuculini

En las últimas horas la novela Nicolás López cada vez tiene más trascendencia. Los hinchas tricolores están divididos entre los que querían que se quede y los que están de acuerdo con la decisión del técnico Jorge Bava. En algunas radios partidarias por ejemplo La Abdon, han hecho encuestas entre hinchas y son muy parejas. El 52% está de acuerdo con la salida del Diente, mientras el 48% no.
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Desde su vuelta a Nacional que fue el 15 de agosto de 2024, López disputó 83 partidos con Nacional y marcó 40 goles.
La realidad es que los números lo respaldan, pero la última temporada no fue tan buena. En lo que va del año, el diente disputó 16 partidos y convirtió tan solo 3 goles, entre campeonato local y Copa Libertadores.
Mirándolo fríamente estos números respaldan la decisión de Jorge Bava en terminar el ciclo del jugador.
Se avanza por Zuculini
Nacional espera por estas horas la respuesta del volante argentino Bruno Zuculini. El volante de Racing de Avellaneda de 33 años es prioridad para el tricolor y su incorporación podría concretarse en las próximas horas.
En cuanto a Alan Rodríguez, la dirigencia está interesada en el futbolista de Inter de Porto Alegre de 26 años pero difícilmente se haga una inversión en ese futbolista. El jugador no es tenido en cuenta por Paulo Pezzolano y si logra su salida del conjunto gaucho llegaría al tricolor.
El arco y un zaguero son los otros puestos que se busca reforzar. Sobre el guardameta, se busca uno de nivel y que compita a la par de Luis Mejía. Si bien en las últimas horas se habló de Sergio Rochet, quedó descartado y seguirá en Inter luego del Mundial.
Por el zaguero, todavía no hay nombres pero si características. Zurdo, rápido y que llegue para ser titular.