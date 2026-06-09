Nacional: los números del Diente López y la dirigencia avanza por Zuculini

Mirándolo fríamente estos números respaldan la decisión de Jorge Bava en terminar el ciclo del jugador.

Se avanza por Zuculini

Nacional espera por estas horas la respuesta del volante argentino Bruno Zuculini. El volante de Racing de Avellaneda de 33 años es prioridad para el tricolor y su incorporación podría concretarse en las próximas horas.

En cuanto a Alan Rodríguez, la dirigencia está interesada en el futbolista de Inter de Porto Alegre de 26 años pero difícilmente se haga una inversión en ese futbolista. El jugador no es tenido en cuenta por Paulo Pezzolano y si logra su salida del conjunto gaucho llegaría al tricolor.

El arco y un zaguero son los otros puestos que se busca reforzar. Sobre el guardameta, se busca uno de nivel y que compita a la par de Luis Mejía. Si bien en las últimas horas se habló de Sergio Rochet, quedó descartado y seguirá en Inter luego del Mundial.

Por el zaguero, todavía no hay nombres pero si características. Zurdo, rápido y que llegue para ser titular.