Nacional: día clave para definir la incorporación de Agustín Rogel

Además, el tricolor sigue esperando por el tema César Araújo y no descarta la posibilidad de Camilo Cándido. El lateral izquierdo negocia su salida de Cruz Azul, pero hay equipos de la MLS interesados en el futbolista al igual que de Argentina y Brasil.

Jadson Viera lo quiere pero la dirigencia considera que está cubierto ese puesto y no ningún movimiento por el momento.

Nacional semifinalista

El pasado sábado Nacional le ganó por penales a Cerro Largo en el Paruqe Federico Saroldi luego de haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos y se metió en las semifinales de la Copa de La Liga.

Desmenuzado el partido, el empate fue justo. En los primeros 45 minutos el equipo dirigido por Jadson Viera fue netamente superior, en el segundo cambió el "viento" y el arachán fue más.

Una de las figuras de albo fue Tomás Verón Lupi. Jugó por las dos bandas, desbordó, jugó de armador, marcó y encaró. La hinchada, el cuerpo técnico y los dirigentes quedaron muy satisfecho con el primer partido del ex Racing.

Sin embargo, lo más destacado de Nacional fueron los juveniles. Bais en el lateral izquierdo fue infernal. Subió, marcó y dio la asistencia para el gol de Nacional convertido por Dos Santos, otro juvenil de gran proyección y una de las "joyas" del tricolor.

Viera en la zaga y González en el medio campo son dos relojitos que no pierden ninguna pelota. Ganan en la marca, son tiempistas y a su vez tienen un excelente manejo de balón.

Jadson Viera se fue satisfecho con el partido de los "gurises" y dejó algunas declaraciones luego del encuentro. "La verdad que estoy muy contento por los muchachos. Hicimos un gran primer tiempo, con muchas situaciones, con intensidad y buenas decisiones en ataque. Por ese camino tenemos que seguir”, aseguró.

“Venimos trabajando bien y hay muchas confirmaciones de jugadores que actuaron hoy. No hablo de futuro, sino de un gran presente para el club, y eso nos deja conformes”

Nacional jugará el próximo jueves en el estadio Centenario la semifinal frente a Progreso. Aún no se sabe que equipo va a poner, pero muy seguramente, sea casi un calco con respecto al equipo del sábado.