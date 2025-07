Nacional presenta a Maxi Gómez y está a punto de cerrar un lateral

Otro aque arranca a trabajar con Peirano es Lucas Rodríguez. El exvolante de Racing firmó contrato por un año y medio en Nacional. Rodríguez nació en la ciudad del Chuy y tiene 32 años. Debutó en el 2014 en Rentistas luego pasó por Atenas, Boston Rivera, Danubio, Mannucci de Perú. Volvió a nuestro país para defender a Cerro y en su última etapa fue jugador de Racing.

Nicolás Lodeiro, volvió luego de varios años en el exterior a demostrar que sigue más vigente que nunca.. Lodeiro paso por varios equipos: Ajax (HOL) 2010-2012, Botafogo (BRA) 2012-2014, S.C. Corinthians (BRA) 2014, Boca Juniors (ARG) 2015-2016, Seattle Souders F.C. (USA) 2016-2023, Orlando City S.C. (USA) 2024-2025 Houston Dynamo F.C. (USA) 2025.

Maxi Gómez será presentado a la hora 13 en Los Cespedes. Después de varias idas y vueltas se pudo concretar su incorporación. Nacional le termina pagando a Defensor Spaorting 500.000 dólares en dos cuotas para que los violetas liberaran al futbolista. Gómez jaugó en Defensor Sporting C. (2015-2017), R. C. Celta de Vigo (2017-2019), Valencia C. F. (2019-2022), Trabzonspor (2022-2024), Cádiz C. F. (2023-2024), Defensor Sporting C. (2025).

Además de estas incoporaciones, vuelve al equipo Christian Ebere, después de terminar su préstamo en Plaza Colonia.