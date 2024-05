Nacional: próximo objetivo River Plate

"Reservados no, acá no hay jugadores reservados. Los cambios fueron por una cuestión de energía, de rendimiento. El otro día con Cerro yo sentí que el equipo estaba un poco cansado. A Gabriel Báez lo vi cansado al final, a Mauricio Pereyra lo mismo, a Jeremía Recoba no lo vi fresco. Franco Romero había jugado muchísimos minutos. Para este partido precisaba jugadores frescos. Los que jugaron eran los que estaban mejor y quedó demostrado. Ahora tenemos cuatro días para que todos lleguen en las mejores condiciones y ahí tomar la mejor decisión. Pusimos a los que creíamos que estaban mejor para enfrentar a un equipo con mucha dinámica. Los muchachos que entraron lo hicieron de buena manera: Fredy Martínez, Gastón González, Juan Izquierdo, Felipe Cairus hasta que se cansó. Me da la tranquilidad de que tenemos un plantel competitivo y podemos hacer variantes. Seguimos, por momentos, sufriendo un poco. Nos hacen el 3 a 2 cuando no se veía. Pero me voy contento, tranquilo. Preparando de la mejor manera el martes, sabiendo que, como digo siempre, no estamos en condiciones de dejar puntos y no los dejamos".

Y continuó: "Es normal que cueste un poco, pero arrancó el partido, fuimos hacia adelante, tuvimos ocasiones, los tratamos de acorralar, ellos encontraron el empate quizás muy rápido, pero seguimos yendo hacia adelante. Me voy tranquilo, porque los que entraron lo hicieron de buena manera. La que manda, la que pone y saca, es la cancha. Hoy estos jugadores que entraron eran los que estaban mejor".

Recoba y el partido ante River

"Partido de Copa, donde no hay cansancio. Más allá de que hoy el equipo tuvo que pelear hasta el final, vamos a llegar bien al martes. Me lo imagino como un partido de Copa. Nosotros vamos a ir al frente y River también. Hay un cambio: a nivel de toda Sudamérica creo que no hay otra cancha como la de River con esa velocidad. Un equipo que está acostumbrado a eso. Nosotros tenemos un buen piso, hoy se hizo el calentamiento afuera para cuidarlo. El martes dan lluvia. Tenemos que estar atentos, ellos tienen buenos jugadores. Pero la realidad es que en el Monumental se juega un fútbol diferente al del resto de Sudamérica", dijo el entrenador.

"Yo lo vi bien. La están acomodando para que quede pareja, pero la vi bien. En el fútbol uruguayo hay dos o tres canchas que son diferentes al resto: la nuestra, la de Peñarol y el Estadio. En Belvedere está divino el piso, pero es más lento. El Franzini, Jardines, el Viera, la cancha de River, es diferente el juego, es más lento. Trataremos de que el césped del Parque quede un poquito más alto capaz, para que no jueguen tan rápido ellos, pero lo veo bien. Sé que el ‘Pichón’ con toda la gente que labura acá le mete para que nosotros tengamos un buen piso. Yo lo vi bien".