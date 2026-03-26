Nacional recupera a Coates pero pierde otra pieza para enfrentar a City Torque

Con este panorama el entrenador aspira a aceitar su idea de juego con los jugadores que están a disposición, pero también recuperar futbolistas para la doble competencia. En este sentido el tricolor recibió una buena noticia ya que Sebastián Coates, el capitán, ya está cien por ciento recuperado del desgarro en los músculos isquiotibiales de su muslo derecho, que sufrió en el clásico del 1° de marzo ante Peñarol al estirarse para obstaculizar un remate con éxito.

El experimentado zaguero ya entrenó a la par del plantel el domingo y lunes pasado, aunque el técnico entrante optó por darle unos días más de descanso y no incluirlo en la convocatoria ante el Arachán. De esta manera, es un hecho que de no mediar inconvenientes retornará a la nómina de citados contra los Ciudadanos y jugará desde el arranque.

En el caso de Maxi Silvera que, como recién va poco más de una semana en sanidad, es difícil que esté para el estreno copero fijado para el miércoles 8 de abril en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. De hecho, tampoco estaría disponible para la segunda fecha ante Tolima en el Gran Parque Central y aspira a estar a la orden para viajar a Perú y medirse contra Universitario el próximo miércoles 29 de abril.

El último jugador en ingresar en sanidad fue el lateral Camilo Cándido. Sintió una molestia en el cuádriceps y le realizarán estudios para conocer la entidad de la lesión. Lo que es un hecho es que no estará disponible para la próxima fecha y el gran candidato a suplantarlo es el juvenil Federico Bais, que ingresó a los 39‘ y cumplió con creces mostrando solvencia por su sector y estuvo muy cerca de anotar.

Futbolistas en sanidad

El área médica del bolso trabaja con intensidad para acompañar los procesos de recuperación de tres futbolistas. El más reciente fue el caso de Nicolás “Diente” López, quien tiene un hematoma en cuádriceps derecho por un golpe que recibió durante el primer tiempo del cruce ante Defensor Sporting en el Franzini, el pasado 20 de marzo.

Sin embargo, ayer se confirmó que el "hematoma" es un desgarro y esto dejara al Diente aproximadamente 21 días fuera de las canchas.

De acuerdo a lo que pudo saber, el plazo de recuperación suele variar en función de las causas, que pueden ir desde un traumatismo hasta un desgarro en la fibra muscular. Según al diagnóstico que dio a conocer el club, se estimaban unos 10 días para retornar a las canchas.

Sin embargo, ayer se confirmó que el "hematoma" es un desgarro y esto dejará a el Diente aproximadamente 21 días fuera de las canchas.

Por su parte, el lateral Juan Pintado sufrió una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho hace dos semanas durante el partido ante Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas y resta esperar su evolución.

¿Juegan en el Charrúa?

Con este clima de lesiones, el partido del sábado puede ser un arma de doble filo. Para el sábado se pronostican lluvias en la capital del país. El estadio Charrúa cuenta con césped sintético y si bien los jugadores de Nacional practican en su cancha de sintético en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes puede ser un punto clave a la hora de armar el once inicial y con varias bajas. Habrá que esperar para saber si Jorge Bava decide arriesgar a Coates y Pintado para el partido ante los ciudadanos.

Entradas

Montevideo City Torque ya puso las entradas a la venta para el público tricolor. El precio va desde $700 para socios y $900 público en general. Los hinchas tricolores podrán canjear entrada para dos tribunas. La Cabecera Sur y la tribuna Bolivia.