¿Qué hay de cierto sobre el posible regreso de Luis Suárez a Nacional?

¿Qué dijo Nacional?

“No tengo el mismo nivel de amistad que generé con Diego Godín, con quien compartí club e hice un montón de cosas juntos, pero tenemos una muy buena relación. Sus inicios y el crecimiento lo hicimos juntos”, agregó.

El mánager no descartó la posibilidad y aseguró que desde el club se hará todo lo posible por concretarlo.

“Si Luis Suárez se presenta como una opción de venir, la gestión que Nacional tenga que hacer, la va a hacer. Haremos absolutamente todo, lo que hjaga falta", expresó Euguren y descartó que el hecho de tener varios delanteros en el equipo sea un inconveniente. ”No nos vamos a platear si somos tres o cuatro, hay cosas que exceden (ese análisis)”, señaló.

El goleador viene de coronoarse campeón con el Inter de Miami y el propietario del equipo norteamericano dijo antes del partido que el uruguayo “es una leyenda del fútbol y uno de los mejores nueves, no solo de esta generación, sino de todos los tiempos”, y que “será él quien va a tener que tomar una decisión sobre su continuidad”.

“En términos del club, quiero mencionar algo porque he leído muchísimo: si fuésemos al principio del año y nos pusieran un papel por un 9 que juega más de 4.000 minutos y aporta de 16 a 18 goles y de 16 a 18 asistencias, todos firmaríamos para tener un centrodelantero de esos”, concluyó.