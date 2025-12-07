Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Eguren |

La tercera es la vencida

¿Qué hay de cierto sobre el posible regreso de Luis Suárez a Nacional?

La versión corrió como reguero de póilvora en las últimas horas entre los hinchas de Nacional que sueñan con ver a Luis Suárez jugando la Copa Libertadores con la camiseta tricolor.

El posible regreso de Luis Suárez a Nacional ha generado múltiples expectativas en el pueblo tricolor
Por Redacción Caras y Caretas

El posible regreso de Luis Suárez a Nacional ha generado múltiples expectativas en el pueblo tricolor. En las últimas horas, la versión corrió como reguero de pólvora y el mánager general de Nacional, Sebastián Eguren, pidió tranquilidad, pero no descartó la posibilidad

“Hay que mantener cierta calma y no generar falsas expectativas con una persona que genera muchísimo a nivel mundial porque es uno de los mejores futbolistas de la historia. Que tengamos la posibilidad es porque nació en el club, creció en el club y volvió”, comentó Eguren, entrevistado por el programa Punto penal de Canal 10 y se refirió, entre otros temas, al posible retorno de Luis Suárez, con quien tiene “una relación de muchísimos años en la selección”.

Euguren explicó que desde el club estuvieron de acuerdo en no hablar con el goleador salteño antes de la final de la MLS.

¿Qué dijo Nacional?

“No tengo el mismo nivel de amistad que generé con Diego Godín, con quien compartí club e hice un montón de cosas juntos, pero tenemos una muy buena relación. Sus inicios y el crecimiento lo hicimos juntos”, agregó.

El mánager no descartó la posibilidad y aseguró que desde el club se hará todo lo posible por concretarlo.

“Si Luis Suárez se presenta como una opción de venir, la gestión que Nacional tenga que hacer, la va a hacer. Haremos absolutamente todo, lo que hjaga falta", expresó Euguren y descartó que el hecho de tener varios delanteros en el equipo sea un inconveniente. ”No nos vamos a platear si somos tres o cuatro, hay cosas que exceden (ese análisis)”, señaló.

El goleador viene de coronoarse campeón con el Inter de Miami y el propietario del equipo norteamericano dijo antes del partido que el uruguayo “es una leyenda del fútbol y uno de los mejores nueves, no solo de esta generación, sino de todos los tiempos”, y que “será él quien va a tener que tomar una decisión sobre su continuidad”.

“En términos del club, quiero mencionar algo porque he leído muchísimo: si fuésemos al principio del año y nos pusieran un papel por un 9 que juega más de 4.000 minutos y aporta de 16 a 18 goles y de 16 a 18 asistencias, todos firmaríamos para tener un centrodelantero de esos”, concluyó.

