Nacional visitará un escenario en el que no ha podido ganar

Consultado si hace un balance de lo que va del año por algunas críticas aunque recibidas Recoba fue contundente: "Lo de las críticas lo decís vos. No me guió por lo que dice la prensa o por lo que dice la gente. Trato de guiarme y de confiar en lo que hacemos nosotros. Trato de confiar o de guiarme, en lo que ven. No hablo de 90 minutos, sino en lo que hacemos día a día. Después es obvio que el resultado final se ve en la cancha y aveces se juega bien y aveces no. Las críticas van a estar siempre, porque se donde estoy.

Nacional nunca ganó en el Monumental

El plantel de Nacional tuvo descanso ayer y este lunes retoma los entrenamientos para viajar el miércoles rumbo a Buenos Aires.

Si bien sus visitas a Argentina ante tenido buenos y malos resultados (tres victorias, tres derrotas y un empate en sus últimas siete visitas), ganar en el Monumental , es una deuda pendiente para Nacional.

Hasta el momento, las tres visitas de Nacional al escenario de River Plate han finalizado sin victorias albas. La prmera, en 1994, terminó en empate 2 a 2, por la ida de los octavos de final de la Supercopa. La siguiente visita fue en 2005, en ocasión de la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores. River venció 1 a 0 con gol de Marcelo Gallardo, exentrenador de ambos equipos.

La última vez que Nacional visitó la casa del millonario se remonta a 2009, en un cruce por copa Libertadores que finalizó 0 a 0.