Horas de definición
No lo descarten: El Diente López evoluciona y tiene chance de ser titular ante Liverpool
Contra todo pronóstico, Nicolás López entrenó "bien" y mostró estar apto para llegar en condiciones al partido.
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Contra todo pronóstico, Nicolás López entrenó "bien" y mostró estar apto para llegar en condiciones al partido.
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Si bien no fue una semana normal por la lesión de Nicolás López, sobre el termino de semana aparece una luz al final del túnel. Contra todo pronóstico, no se realizó estudios en la semana y, en base de hielo en la zona, masajes y reposo, Nicolás López ha mostrado una evolución sorpresiva, mucho más cercana al sí que al no, pensando en el partido ante Liverpool.
Si bien Pablo Peirano ensayó el miércoles con Gonzalo Carneiro, la fuerza de voluntad del Diente llevaría a que el goleador de Nacional sea titular ante el negriazul.
Este viernes se define, luego del trabajo táctico en la Ciudad Dportiva de Los Céspedes. Según se supo, ayer por la mañana, López entrenó "bien"y mostró estar apoto para, de no ocurrir nada extrañpo, llegar en condiciones al partido. Lo que es un hecho a estar hora, eso sí, es que finalmente integrará la convocatoria.
Pasando a limpio, el equipo titular de Nacional para enfrentar a a Liverpool será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millan y Diego Romero. Christian Oliva, Luciano Bogio, Lucas Villalba, Nicolás López o Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.
Ya están los árbitros designados para el partido que se disputará en el Gran Parque Central desde las 18:30. Esteban Ostohich será el árbitro principal, acompañado por Nicolás Tarán y Matías Rodríguez. El VAr estará a cargo de Andres Cunha.
Nacional y Liverpool han jugador en el Gran Parque Central 33 partidos oficiales, con 21 victorias para el tricolor, 4 triunfos del negriazul y 8 empates.
El último encuentro en la casa tricolor fue por la segunda fecha del Torneo Clausta 2024, donde Nacional terminó ganando por 1 a 0 con gol de Nicolás López.
La última vez que Liverpool venció de visitante a los tricolores en el Gran Parque Central fue en el Torneo Clausura 2020, cuando el negro de la cuchilla venció 4 a 0 a Nacional.