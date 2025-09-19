No lo descarten: El Diente López evoluciona y tiene chance de ser titular ante Liverpool

Este viernes se define, luego del trabajo táctico en la Ciudad Dportiva de Los Céspedes. Según se supo, ayer por la mañana, López entrenó "bien"y mostró estar apoto para, de no ocurrir nada extrañpo, llegar en condiciones al partido. Lo que es un hecho a estar hora, eso sí, es que finalmente integrará la convocatoria.

Pasando a limpio, el equipo titular de Nacional para enfrentar a a Liverpool será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millan y Diego Romero. Christian Oliva, Luciano Bogio, Lucas Villalba, Nicolás López o Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.

Ya están los árbitros designados para el partido que se disputará en el Gran Parque Central desde las 18:30. Esteban Ostohich será el árbitro principal, acompañado por Nicolás Tarán y Matías Rodríguez. El VAr estará a cargo de Andres Cunha.

Choques en el Gran Parque Central

Nacional y Liverpool han jugador en el Gran Parque Central 33 partidos oficiales, con 21 victorias para el tricolor, 4 triunfos del negriazul y 8 empates.

El último encuentro en la casa tricolor fue por la segunda fecha del Torneo Clausta 2024, donde Nacional terminó ganando por 1 a 0 con gol de Nicolás López.

La última vez que Liverpool venció de visitante a los tricolores en el Gran Parque Central fue en el Torneo Clausura 2020, cuando el negro de la cuchilla venció 4 a 0 a Nacional.