Nuevos nombres para el 9 de Nacional

Bareiro y Ramírez

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, desde antes de las elecciones apunto al argentino Lucas Alario para incorporar de cara a la temporada 2025. Sin embargo, el jugador está muy cerca de firmar con Estudiantes de La Plata. El presidente del club, Ricardo Vairo, habló con Caras y Caretas sobre esta situación: "No, descartado no está, pero esta un poco stand bay. En la medida que Estudiantes de La Plata esta interesado, y es difícil competir con potencias económicas mayores a la nuestra. Descartado no está, tenemos alguna esperanza".

El mandatario albo, también se refirió a otras posibilidades. "Si hay un par de opciones que Flavio esta manejando, pero preferimos no hacerlo publicamente. Generalmente, no se como se filtra y lo que hace es complicar un poco más la negociación."

Sin embargo, ya se manejan algunos nombres en los cuales Nacional estaría interesado. Minuto 1 de Carve Deportiva informó que por ejemplo uno de los nombres es el del paraguayo Adam Bareiro. El centrodelantero no seguiría en River Plate argentino y es uno de los nombres que está arriba de la mesa. Otro es el de Roger Martíanez. El colombiano no renovó con Racing de Avellaneda y esta en el radar aunque no es nada sencilla su incorporación ya que tiene varias ofertas.

En las últimas horas Flavio Perchman puso otro nombre arriba de la mesa, en este caso de un jugador uruguayo que ya pasó por Nacional. El elegido es Juan Ignacio Ramírez, pero el futbolista tiene contrato con Newell´s Old Boys por los próximos tres años.

Nacional se toma su tiempo, pero el nueve es la prioridad.

Oliva y Carneiro cerca de renovar

Christian Oliva y Gonzalo Carneiro están muy cerca de renover su vínculo con Nacional. Estos dos jugadores son prioridad para el entrenador Martín Lasarte. Oliva, uno de los mejores del tricolor en 2024, firmará hasta diciembre de 2026 y Carneiro que todavía está en recuperación, tiene contrato hasta junio de 2025 pero lo extenderá hasta diciembre de 2026.