Otra vez Luis Suárez en el ojo de la tormenta al escupir en la cara a un auxiliar

Maximiliano Falcón y Luis Suárez jugaron todo el partido en el equipo dirigido por Javier Mascherano y fueron protagonistas de lamentables incidentes entre jugadores una vez finalizado el encuentro, presuntamente a partir de una provocación de Obed Vargas.

Suárez salivó a un asistente

Según se ve en el video, Suárez estaba increpando al juvenil Vargas (número 18) mientras lo tenía abrazado, por lo que apareció en escena el zaguero colombiano Yeimar Gómez Andrade (número 28) para separarlos. Una vez que su compañero le sacó a Suárez de encima, el juvenil hizo un gesto que enfureció al salteño y derivó en un golpe de puño de Sergio Busquets.

Luego del golpe de Busquets, que hizo que Vargas se desplomara en el césped como si estuviera buscando que el árbitro lo expulsara con el partido terminado, se metieron más jugadores y se agrandó el tumulto. Falcón entró y tomó del cuello a Cody Baker, que increpó al español y segundos antes estaba tratando de sacar a Vargas.

Volaron algunos golpes, aunque hubo más gente para separar, mientras un integrante del staff de seguridad de Seattle Sounders se metió y le pegó a Falcón para que soltara a Baker, lo que hizo que Suárez le reclamara por su actitud. Y cuando el foco parecía estar en otro lado, Suárez se alejó de la escena con el auxiliar en cuestión, Gene Ramírez, y le escupió el rostro.

