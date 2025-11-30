Pegaron la foto de una gallina inflable en el ómnibus de Peñarol y tiraron gallinas en la sede

El clásico comenzó a jugarse desde muy temprano, en las calles donde los hinchas ya juegan su propio partido. A la salida de la delegación de Peñarol rumbo al estadio, los hinchas pegaron la foto de una gallina inflable en el ómnibus de Peñarol y la policía intentó quitarla.
Por otra parte, cuatro hombres pasaron en dos motos por 8 de octubre y fueron protagonistas de un curioso hecho antes del partido del Gran Parque Central: tiraron gallinas en la sede de Nacional previo al clásico. El Ministerio del Interior, que desplegó 877 efectivos policiales para la final, ya está revisando las cámaras de las inmediaciones del lugar ubicado en el barrio La Blanqueada, donde se jugará el encuentro clásico que coronará al campeón uruguayo de la temporada 2026.
Las redes sociales se llenaron de comentarios e imagenes de todo tipo, incluso algunas creadas con inteligencia artificial que ya remplazan a los antiguos memes.