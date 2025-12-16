Peñarol: Abel y Aguerre cerca de pegar la vuelta y vuelven a la carga por Vallejo

Hoy Independiente pretende hacer caja y sabe que Vallejo es codiciado en Uruguay, donde Peñarol está interesado. Los aurinegros monitorearon la situación, sabiendo que Liverpool tenía la prioridad hasta el 15 de diciembre, pero, como expiró el plazo sin que se hubiera concretado la compra, irán a la carga por él.

Podría haber una operación con el Grupo Pachuca involucrado, que compraría su ficha y podría cederlo. A su favor, hay una deuda de Independiente con el Grupo Pachuca que podría facilitar la gestión.

El extremo diestro, que suele jugar por la banda izquierda, aportó cuatro goles y 12 asistencias en sus 37 partidos con la camiseta negriazul. Con la de Independiente, con la que debutó en 2022, registraba cuatro goles y una asistencia en 39 presencias.

Peñarol y Gremio

Peñarol y Gremio de Porto Alegre tendrán que negociar en los próximos días para extender el préstamo de Matías Arezo, quien llegó a mitad de año a los mirasoles con una cesión que termina este 31 de diciembre.

Los aurinegros quieren tenerlo para la temporada 2026, por lo que deben volver a dialogar con los gaúchos para un nuevo acuerdo.

Hasta el momento no hubo contactos entre la directiva de Peñarol y la nueva directiva de Gremio, pero se espera que en los próximos días comiencen las negoaciaciones.

Cuando Gremio le prestó a Arezo a Peñarol en julio la opción de compra de la ficha fue de US$ 4 millones. Peñarol quiere negociar esa cifra y pagar menos, indican desde Brasil. La otra opción es tener un nuevo préstamo.

Cuando Gremio lo fichó a Granada en julio de 2024, pagó 3 millones de euros con un contrato hasta 2028. Con el equipo gaúcho, Arezo jugó 37 partidos con seis goles y dos asistencias. Mientras que en el pasado semestre en Peñarol, tuvo 12 goles y cuatro asistencias.

Abel y Aguerre cerca del mirasol

Abel Hernández está muy cerca de llegar a Peñarol. Los mirasoles ultiman detalles para sellar la vuelta del centrodelantero, que fue el máximo goleador del Campeonato Uruguayo 2025 con Liverpool. El carbonero le firmará un contrato por dos años al delantero de 35 años.

El otro que está cerca de pegar la vuelta es el arquero Washington Aguerre. Ayer hubo una reunión con el representante del jugador Rafael Monge y la directiva de Peñarol está dispuesta y harán un esfuerzo por el artiguense. Está encaminado su retorno.