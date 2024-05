Peñarol en alerta: Maxi Silvera es duda para enfrentar a Rosario Central

Otro jugador que está en sanidad, pero sí llegaría al cotejo frente a Rosario Central, es Leonardo Sequeira. El argentino tampoco estará ante los Gauchos del Pantanoso.

Camilo Myada, Javier Cabrera y Javier Méndez, seguramente estén en el partido de Copa Libertadores.

Peñarol puede ser obligado a recibir hinchas de Rosario Central

El Consejo Directivo de Peñarol se reunirá de forma extraordinaria para definir la operativa de venta de entradas para el partido ante Rosario Central el próximo martes 28 de mayo en el Estadio Campeón Del Siglo, ya que los mirasoles están siendo obligados a recibir público visitante.

Casi todos los consejeros de Peñarol estaban decididos a que los parciales canallas no lleguen a Montevideo por los incidentes ocurridos el 4 de abril en el Gigante de Arroyito. Ese día los parciales aurinegros fueron colocados en un lugar inadecuado, las vallas no estaban amuradas, poco espacio, etc. Luego de los incidentes se comenzó a manejar la posibilidad de que el juego del 28 de mayo sea solo con público locatario creció mucho.

Presiones de la Asociación del Fútbol Argentino y la Confederación Sudamericana de Fútbol llevarían a que los aurinegros estén ser obligados a fijar el Estadio Centenario. Algo inaceptable para el área deportiva y la dirigencia. Si el Ministerio del Interior le dijera a Conmebol que no deben llegar los parciales de Rosario Central a Uruguay, el órgano rector del fútbol Sudamericano no podría tomar ninguna medida contra Peñarol. Pero esto no sucedió. Por eso la opción más probable para el encuentro será un operativo similar al de los clásicos con público visitante. Toda la Tribuna Cr. Gastón Guelfi para los rosarinos pero con 2.000 boletos, a un costo de 25 dólares.