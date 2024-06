Peñarol arma el plantel para la segunda mitad del año

Además, se baraja la posibilidad de la transferencia de Rodrigo Saravia, volante cedido a Gimnasia y Esgrima de La Plata, así como la salida al exterior de Randall Rodríguez, lo que abriría la puerta para la adquisición de otro guardameta.

Este miércoles se espera una reunión crucial entre el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y su par de Toluca para avanzar en la posible contratación de Leonardo Fernández, un movimiento que podría revolucionar el panorama del equipo.

Por último, el joven volante Tomás Olase expresó su alegría por ser un nuevo jugador de Primera División: "Soy de Colonia, me tocó llegar de muy chico, con 10 u 11 años. fue un sueño jugar en la Primera de Peñarol, me trajo Néstor Goncalves. Uno es hincha del club y jugar es un sueño. el año pasado estaba cerca de subir, pero me lesioné y estuve seis meses lesionado. Poder estar bien es por mucho mérito del club y los funcionarios. Gastón Ramírez me dijo que este preparado, que me podría tocar, que lea el partido. Maximiliano Olivera y todos me apoyaron mucho".

Lo deportivo

En cuanto a lo deportivo, Peñarol debutará en el Torneo Intermedio este sábado a las 17:30 horas enfrentando a Wanderers en el Parque Viera, en un partido que promete emociones desde el inicio. Luego, el equipo se medirá contra Racing, Progreso, Deportivo Maldonado, River Plate, Fénix y Defensor Sporting.