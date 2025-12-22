Peñarol cerró la vuelta de Washington Aguerre

Afrontó la primera parte del año con Guillermo de Amores y Martín Campaña, con altibajos.

En pleno Torneo Apertura, el entrenador le manifestó a los arqueros que en el segundo semestre llegaría Fernando Muslera para ocupar la titularidad y que podían buscar una salida del club.

Así fue que De Amores, quien era titular, anunció su partida, pero la llegada de Muslera se frustró.

Campaña pasó a ser el golero titular. Sus actuaciones no lo sostuvieron en el puesto y rápidamente el entrenador fue al buscar al chileno Brayan Cortés, quien jugó el Clausura pero tampoco se transformó en la figura que el arco de Peñarol necesitaba.

El equipo de Aguirre perdió la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Nacional.

Los tres refuerzos confirmados

Tras un año en el que fue protagonistas de grandes actuaciones y polémicas en el fútbol colombiano, Aguerre regresará a Peñarol para jugar en la temporada 2026 y 2027.

El artiguense será la tercera incoporación del mirasol que ya confirmó al argentino Franco Escobar y al delatero Facundo Batista.

Además, está prácticamente cerrado el retorno de Abel Hernández. Su representante Pablo Bantancur le dio la prioridad a Peñarol.

También Peñarol tiene en carpeta los posibles retornos de Alan Medina y Leonardo Sequeira.

En materia defensiva, Valentín Gauthier de León (Grupo Pachuca), ex Juventud, y Lucas Monzón, de Juniors de Barranquilla, cedido por Racing, también están en el radar de Aguirre.