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Deportes Peñarol | Copa Libertadores | Aguirre

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Peñarol debuta en Bogotá: el sueño de la Copa Libertadores comienza ante el Santa Fe

Peñarol se perfila a jugar con tres zagueros con laterales de ida y vuelta para enfrentar a Independiente de Santa Fe y el rol de la altura.

Peñarol juega este jueves por Copa Libertadores

Peñarol juega este jueves por Copa Libertadores

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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La espera terminó para el pueblo carbonero. Esta noche, a partir de las 23:00 horas, Peñarol inicia su camino en la CONMEBOL Libertadores 2026 enfrentando a Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho "El Campín". En un duelo con tintes estratégicos y reencuentros, el equipo de Diego Aguirre busca dar el primer paso hacia su gran objetivo: superar la fase de grupos por tercer año consecutivo.

Estrategia contra la altura y el rival

El desafío no es menor. Además de enfrentar a un rival directo en el Grupo E —que completan Corinthians y Platense—, el Mirasol deberá lidiar con los 2.600 metros de altura de la capital colombiana. Para mitigar los efectos físicos, el club replicó la logística utilizada en La Paz en 2024, incluyendo provisión de oxígeno y acompañamiento especializado para el plantel.

En lo futbolístico, Aguirre planea un esquema sólido para contrarrestar la velocidad del equipo dirigido por un viejo conocido del fútbol uruguayo, Pablo Repetto. Se perfila una línea de tres defensores con carrileros y una zona media poblada, apostando a transiciones rápidas para que Matías Arezo y la pegada de Leo Fernández castiguen en ofensiva.

"La Copa es mi obsesión": La palabra de Aguirre

En conferencia de prensa previa al viaje, la "Fiera" no ocultó su entusiasmo: “Es el campeonato más lindo para jugar, el más emocionante”. El DT enfatizó que Peñarol ha recuperado el respeto continental en las últimas temporadas y tiene la obligación de sostener ese nivel competitivo.

Respecto a la ilusión de los hinchas por la sexta corona, Aguirre mantuvo los pies sobre la tierra pero dejó una puerta abierta a la mística:

"Tal vez no sea algo racional, porque los favoritos son otros equipos, pero Peñarol ha dado sorpresas históricamente. Vamos a darlo todo".

Detalles del partido y reglamento

Un punto clave para esta edición es el cambio reglamentario de la Conmebol. Ahora, en caso de igualdad en la fase de grupos, el primer criterio de desempate serán los enfrentamientos directos entre los equipos implicados (puntos, diferencia de gol y goles a favor entre sí), lo que convierte este duelo en Bogotá en una "final" anticipada por la clasificación.

Baja sensible: El delantero Abel Hernández no formó parte de la delegación. Tras dos meses de inactividad y su reciente retorno, el cuerpo técnico prefirió preservarlo en Montevideo para evitar el desgaste del viaje y tenerlo a punto para los cruces ante Liverpool (Apertura) y Platense.

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