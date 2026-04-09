Peñarol debuta en Bogotá: el sueño de la Copa Libertadores comienza ante el Santa Fe

"La Copa es mi obsesión": La palabra de Aguirre

En conferencia de prensa previa al viaje, la "Fiera" no ocultó su entusiasmo: “Es el campeonato más lindo para jugar, el más emocionante”. El DT enfatizó que Peñarol ha recuperado el respeto continental en las últimas temporadas y tiene la obligación de sostener ese nivel competitivo.

Respecto a la ilusión de los hinchas por la sexta corona, Aguirre mantuvo los pies sobre la tierra pero dejó una puerta abierta a la mística:

"Tal vez no sea algo racional, porque los favoritos son otros equipos, pero Peñarol ha dado sorpresas históricamente. Vamos a darlo todo".

Detalles del partido y reglamento

Un punto clave para esta edición es el cambio reglamentario de la Conmebol. Ahora, en caso de igualdad en la fase de grupos, el primer criterio de desempate serán los enfrentamientos directos entre los equipos implicados (puntos, diferencia de gol y goles a favor entre sí), lo que convierte este duelo en Bogotá en una "final" anticipada por la clasificación.

Baja sensible: El delantero Abel Hernández no formó parte de la delegación. Tras dos meses de inactividad y su reciente retorno, el cuerpo técnico prefirió preservarlo en Montevideo para evitar el desgaste del viaje y tenerlo a punto para los cruces ante Liverpool (Apertura) y Platense.