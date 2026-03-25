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Deportes Peñarol | Apertura |

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Peñarol derrota a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida

Manyas y sastres van por los tres puntos en el Torneo Apertura en partido que se juega en el departamento de Florida.

Peñarol va por otro triunfo.

Peñarol va por otro triunfo.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Peñarol derrota por 1 a 0 a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Torneo Apertura. El gol mirasol fue convertido por Eduardo Darías a los 7 minutos de juego.

PEÑAROL:

Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Luis Angulo, Leo Fernández, Eduardo Darias; y Facundo Batista.

DT: Diego Aguirre

BOSTON RIVER:

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Francisco Barrios, Agustín Amado; Gonzalo Reyna, Leandro Suhr, Fredy Martínez; y Alexander González.

DT: Ignacio Iturralde

Jueces: Mathías De Armas, acompañado por Agustín Berisso y Carlos Roca. El cuarto árbitro será Ruben Umpiérrez, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.

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