Peñarol derrota a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida

Peñarol derrota por 1 a 0 a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Torneo Apertura. El gol mirasol fue convertido por Eduardo Darías a los 7 minutos de juego.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
PEÑAROL:
Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Luis Angulo, Leo Fernández, Eduardo Darias; y Facundo Batista.
DT: Diego Aguirre
BOSTON RIVER:
Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Francisco Barrios, Agustín Amado; Gonzalo Reyna, Leandro Suhr, Fredy Martínez; y Alexander González.
DT: Ignacio Iturralde
Jueces: Mathías De Armas, acompañado por Agustín Berisso y Carlos Roca. El cuarto árbitro será Ruben Umpiérrez, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.