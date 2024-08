Peñarol: horas cruciales para destrabar la situación del "Zorro" Suárez

De acuerdo a lo que informaron, hay una cláusula alta a abonar que Peñarol no está dispuesto a pagar, por lo cual la salida de Suárez de Brasil depende de las gestiones que pueda hacer el jugador y su representante. Además, si bien la relación entre el jugador y Botafogo no está en su mejor momento, el club no desea desprenderse de él sin encontrar un reemplazante para una posición donde, además del Zorro, solo cuenta con Mateo Ponte.