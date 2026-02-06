Peñarol cerró a Mauricio Lemos y se prepara para debutar en el Apertura

Lemos, llega a la institución en condición de libre tras rescindir su vínculo contractual con el Vasco Da Gama. Si bien tenía ofertas importantes para mantenerse en el exterior, decidió jugar en los mirasoles está temporada.

Salario vinculado a resultados

El acuerdo alcanzado con el futbolista de 30 años es por un año de extensión y tiene como particularidad que parte de su salario está vinculado a resultados deportivos con los aurinegros.

El futbolista mantuvo esta semana charlas con Ignacio Ruglio, presidente de la institución y Diego Aguirre, que terminaron de inclinar la balanza para optar por su llegada a nuestro país que se concretará a principios de la semana entrante.

El defensa no tuvo su mejor año en tierras brasileñas la temporada pasada, alcanzando tan solo 531' en cancha, en nueve partidos jugados. Su último cotejo fue el 2 de agosto cuando jugó 63' en la caída 3-2 ante por el Brasileirão. De allí en adelante ya no fue convocado.

Regresa al fútbol uruguayo luego de diez años actuando en el exterior. Jugó siete en Europa y tres en Brasil, pasando por Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe y Atlético Mineiro, entre otros. También pasó por Rusia y Bélgica.

En el ciclo de Marcelo Bielsa, Mauricio Lemos fue titular en el triunfo de Uruguay por 2-0 ante Cuba en amistoso disputado el 2 de junio de 2023 en el Estadio Centenario.