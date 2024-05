Conmebol decidió sancionar a las dos instituciones, pero desde el primer día se manejó la posibilidad de que los parciales de Rosario Central no lleguen a Uruguay. El Ministerio del Interior no puede hacer un operativo igual que en los clásicos. Conmebol aún no dio su dictamen (podría no acompañar la decisión de Peñarol), pero lo factible es que la decisión no cambie.