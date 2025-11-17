Peñarol: preocupa la fuerte contractura que sufrió Cortés de cara a las finales

Milans bajó a la par del atacante negriazul para cubrir la pelota, pero cuando fueron llegando al área esperó por su arquero, y el arquero esperó por Milans. En ese instante de confusión, Vallejo aprovechó para dar un último acelerón y disputar la pelota dividida.

Cortés reaccionó rápido y llegó primero a la pelota, pero los dos futbolistas chocaron y el de Liverpool se quedó tendido sobre el césped reclamando penal. No obstante, el árbitro Andrés Matonte desestimó y el equipo del VAR también.

El chileno se quedó con el balón y repuso rápido para la salida del carbonero, y en ese momento no aquejó ningún dolor. De hecho evidentemente siguió atajando durante todo lo que restaba del complemento, más los 30 minutos del tiempo extra.

Aguirre y las finales

El técnico de Peñarol habló después del triunfo ante Liverpool y la clasificación a las finales contra Nacional: “Fue muy difícil, como lo imaginábamos. Estoy muy contento por haber ganado. En este tipo de partidos a veces cuesta encontrar el mejor juego, pero hay un mérito grande del rival, que juega muy bien y por algo estaba en la definición”, dijo Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, tras la victoria 2-1 sobre Liverpool en la semifinal del Campeonato Uruguayo.

“Hay que darle valor al triunfo porque Liverpool es un equipo que en los últimos años siempre está definiendo. Era un partido clave y rescato el resultado. Lo prioritario de las finales es ganarlas y hoy pudimos ganar”, agregó el director técnico aurinegro, quien no quiso contar qué les dijo a sus dirigidos en el entretiempo del alargue de “un partido muy difícil”.

Respecto a las finales clásicas, que “van a tener el mismo nivel de dificultad” que el cruce con Liverpool, no cree que los últimos antecedentes favorables influyan. “Cada partido tiene su momento y su característica. Lo que pasó, ya pasó, y no sirve de mucho. Siempre hay que plantearnos todos los escenarios para jugar estos dos clásicos. Debemos confiar en nosotros y disfrutar que estamos donde queríamos estar; definiendo en las finales”, dijo.