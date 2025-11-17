Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Jadson Viera | finales |

Clásicos

Las dudas de Jadson Viera para enfrentar a Peñarol en la primera final

Las finales se jugarán el domingo 23 y el domingo 30 de este mes, en horario a definir y con el orden de las localías a sortearse hoy a las 18 horas en la AUF.

Jadson Viera ultima los detalles para la primera final.

Jadson Viera ultima los detalles para la primera final.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Gastón García

Nacional y Jadson Viera ya tiene rival para la definición del Campeonato Uruguayo y es nada más y nada menos que Peñarol. Jadson Viera esta aprovechando estos días para poner el equipo a punto. Luego del empate ante Defensor Sporting, el entrenador tuvo toda la semana pasada preparando las finales, incluso algunos días en doble turno, con trabajos tácticos, movimientos y estado físico.

Esta semana será un tanto diferente, más especifica, porque conoce ya su rival. Todavía no se sabe que equipo es el que pondrá en cancha el próximo domingo cuando se juegue la primer final.

¿Colocará un equipo con tres volantes y dos carrileros? ¿jugará con un doble 9? o ¿quién ocupará el lateral izquierdo?, son algunas de las dudas que se están manejando. Desde Nacional hay hermetismo, puertas cerradas, nadie habla, ni confirma ni desmiente nada, pero esa son las dudas que se pueden llegar a manejar este lunes a falta de 6 días para el primer partido final

Este lunes se conocerán los detalles

Las finales se jugarán el domingo 23 y el domingo 30 de este mes, en horario a definir y con el orden de las localías a sortearse hoy a las 18 horas en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los partidos en el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo comenzarán, en principio, a las 16:30 horas. Se estima que la revancha sería a las 16 ante la posibilidad de un alargue y penales, a los efectos de terminar el cotejo con luz solar a pedido del Ministerio del Interior.

La definición será a dos partidos, por puntos y goles, como cualquier serie de Copa Libertadores o Sudamericana. La única diferencia es que, si hay igualdad en puntos y goles al cabo de la revancha, se jugará un alargue de 30 minutos. De persistir el empate, irán a penales.

En caso de que el campeón sea el equipo que oficie de visitante en el segundo encuentro, no habrá premiación dentro del campo de juego.

Comienza una semana agitada de reuniones con el Ministerio del Interior y los clubes para no dejar nada liberado al azar y tratar de evitar cualquier tipo de inconveniente en cualquiera de los dos partidos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar