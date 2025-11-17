Las dudas de Jadson Viera para enfrentar a Peñarol en la primera final

Este lunes se conocerán los detalles

Las finales se jugarán el domingo 23 y el domingo 30 de este mes, en horario a definir y con el orden de las localías a sortearse hoy a las 18 horas en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los partidos en el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo comenzarán, en principio, a las 16:30 horas. Se estima que la revancha sería a las 16 ante la posibilidad de un alargue y penales, a los efectos de terminar el cotejo con luz solar a pedido del Ministerio del Interior.

La definición será a dos partidos, por puntos y goles, como cualquier serie de Copa Libertadores o Sudamericana. La única diferencia es que, si hay igualdad en puntos y goles al cabo de la revancha, se jugará un alargue de 30 minutos. De persistir el empate, irán a penales.

En caso de que el campeón sea el equipo que oficie de visitante en el segundo encuentro, no habrá premiación dentro del campo de juego.

Comienza una semana agitada de reuniones con el Ministerio del Interior y los clubes para no dejar nada liberado al azar y tratar de evitar cualquier tipo de inconveniente en cualquiera de los dos partidos.