Nacional y Jadson Viera ya tiene rival para la definición del Campeonato Uruguayo y es nada más y nada menos que Peñarol. Jadson Viera esta aprovechando estos días para poner el equipo a punto. Luego del empate ante Defensor Sporting, el entrenador tuvo toda la semana pasada preparando las finales, incluso algunos días en doble turno, con trabajos tácticos, movimientos y estado físico.
Clásicos
Las dudas de Jadson Viera para enfrentar a Peñarol en la primera final
Las finales se jugarán el domingo 23 y el domingo 30 de este mes, en horario a definir y con el orden de las localías a sortearse hoy a las 18 horas en la AUF.