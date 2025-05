Peñarol prepara el choque con Vélez mientras se definen altas y bajas

“Sí, es un objetivo salir primero. No es un objetivo tan determinante; de hecho, en las últimas dos Libertadores donde fuimos protagonistas (2011 y 2024) terminamos las dos veces segundos en la fase de grupos. No es un drama, pero queremos ser primeros porque alguna ventaja te da, no demasiada”, expresó Diego Aguirre.

El próximo 2 de junio se sortearán los octavos del final de la Copa, instancia donde los equipos que hayan terminado primeros en sus grupos jugarán el partido revancha en condición de local.

Finalizan 3 contratos

Si bien Peñarol espera el final de la fase de grupos de la Libertadores y el Torneo Intermedio, hay ciertos temas que hacen a la vida cotidiana del club previo al comienzo de cada mercado de pases, y uno de ellos es qué sucederá con los futbolistas que vencen contrato el próximo 30 de junio.

Maximiliano Olivera, Camilo Mayada y Lucas Hernández son los jugadores en cuestión, y sus situaciones personales son diferentes.

En el caso del capitán, es pieza indiscutida en la oncena de Diego Aguirre y será renovado por año debido a una cláusula, que estipula que en caso de llegar al 50% de los partidos con más de 45 minutos en cancha extenderá su vínculo automáticamente. Olivera lleva 17 partidos en el año y dos tantos.

Por su parte, Camilo Mayada viene de quedar afuera de la convocatoria para el debut por el Torneo Intermedio ante Plaza Colonia y no ha logrado tener continuidad. El polifuncional jugó poco los últimos tiemos y desde el club aseguran que su salida es aprobable después del 30 de junio.

La historia de Lucas Hernández es diferente. Registra 583' en 15 partidos, donde acumula dos goles. Es uno de los capitanes del plantel y es jugador del paladar del entrenador. Fue clave para el entrenador la pasada temporada y pidió en su momento la renovación.

De todas formas, el entrenador no ha tomado una resolución acerca de su futuro y, una vez que lo haga cuando finalice el Intermedio, se la comunicará primero a él.