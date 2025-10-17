Peñarol: Sosa en duda y vuelve el doble 9 con Arezo y Silvera

Si Sosa se recupera será titular, de lo contrario, Jesús Trindade jugará con Eric Remedi en el doble cinco.

Aguirre y el doble 9

Matías Arezo volvió volvió a Peñarol en julio y ni bien debutó en el Torneo Clausura, empezó a demostrar por qué el club lo fue a buscar. Luego tuvo un altibajo que también se tradujo en los pocos minutos jugados, pero en los últimos tres encuentros fue determinante.

El delantero de 22 años que regresó al fútbol uruguayo a préstamo hasta diciembre desde Gremio de Porto Alegre y lo hizo con una opción a compra desde la institución Mirasol (más de 4 millones de dólares), abrió el camino del triunfo frente a Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay y completó otra muy buena actuación liderando a un equipo que desde lo colectivo volvió a tener una mala actuación.

Diego Aguirre —a diferencia de lo que había pasado frente a Danubio y Miramar Misiones— le dio la titularidad al atacante surgido en River Plate y este no la desaprovechó para nada.

Eso sí, otra vez el aurinegro no la pasó tan bien en el primer tiempo, pero en el segundo, pudo liquidar el encuentro para meterse en la final de este certamen, algo que hasta ahora nunca había ocurrido.

Y fue Matías Arezo el encargado de abrir el camino de la victoria ante los violetas tras recibir una asistencia de Leonardo Fernández (la decimocuarta en esta temporada para el 10) para llegar a su noveno gol desde que regresó al club.

Los números de Arezo

Según las estadísticas hasta el momento y en sus 16 presencias, Matías Arezo suma un total de 829 minutos en cancha con nueve goles anotados y dos asistencias.

Pero más allá de las estadísticas hay una realidad y es que Arezo demostró que siendo titular también aportó lo suyo y es por eso que de cara al partido de este domingo frente a Wanderers, Diego Aguirre se plantea seriamente la chance de volver al doble nueve con él y Maximiliano Silvera, sobre todo porque no contará con Leo Fernández, suspendido por acumulación de amarillas.