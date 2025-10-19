Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Wanderers | Clausura

en el campeón del siglo

Peñarol venció 3 a 0 a Wanderers y pone proa al título del Clausura

Los dirigidos por Diego Aguirre tenían que ganar para recuperar la ventaja de cinco puntos en el Torneo, y lo lograron gracias a Olivera, Silvera y Arezo.

Hay empate en el Campeón del Siglo.

Los dos Maxi, Olivera y Silvera, y Matías Arezo, convirtieron los goles con los que Peñarol derrotó a Montevideo Wanderers por la decimosegunda fecha del Clausura en el Campeón del Siglo. Los mirasoles buscaban un triunfo para recuperar la ventaja de cinco puntos sobre Nacional en el torneo. Con este resultado ya acarician el título del torneo.

PEÑAROL:

Brayan Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Diego García, Ignacio Sosa, Eric Remedi y Jaime Baéz; Arezo y Silvera.

DT: Diego Aguirre

WANDERERS:

Jhony da Silva; Emiliano García, Mateo Acosta y Leandro Zazpe; Bruno Veglio, Francisco Cerro, Nicolás Queiroz, Pablo Suárez y Germán Gabriel; Jonás Luna y Kevin Parzajuk.

DT: Daniel Carreño

Juez: Esteban Ostojich asistido por Andrés Nievas, Ernesto Hartwig y Eduardo Varela en cancha, mientras que Diego Dunajec y Horacio Ferreiro estarán en el VAR.

