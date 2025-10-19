Peñarol venció 3 a 0 a Wanderers y pone proa al título del Clausura

Los dos Maxi, Olivera y Silvera, y Matías Arezo, convirtieron los goles con los que Peñarol derrotó a Montevideo Wanderers por la decimosegunda fecha del Clausura en el Campeón del Siglo. Los mirasoles buscaban un triunfo para recuperar la ventaja de cinco puntos sobre Nacional en el torneo. Con este resultado ya acarician el título del torneo.