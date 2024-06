Peñarol y las dos fórmulas para incorporar a Brian Rodríguez

El representante de Rodríguez, Edgardo Lasalvia habló en Minuto1 Carve Deportiva sobre la posibilidad de que el futbolista pueda recalar en el carbonero. "Tengo previsto hoy (miércoles) un contacto con un club brasilero por Brian Rodríguez. La idea es que puedan comprarlo y cederlo a Peñarol. El piso es de 6 millones de dólares. Si esto no se puede dar, la idea es que se geste un grupo inversor entre dirigentes, que puedan poner una plata para que se pueda dar la llegada de Brian. Nacho (Ruglio) me va a ayudar. En principio el América de México está dispuesto a venderlo, fue la última charla que tuvimos y no cederlo a préstamo". La prioridad para el jugador y su representante es que juegue en Peñarol la segunda mitad del año.