Peñarol y Liverpool se miden hoy por un lugar en la final del Torneo Uruguayo. En el original sistema de definición del fútbol, los ganadores tanto del Apertura como del Clausura no tienen asegurado jugar la final. Por eso se enfrentan en una semifinal para definir cuál juega frente a Nacional, que obtuvo el primer lugar de la Tabla Anual.
semifinal
Peñarol y Liverpool se enfrentan por un lugar en la final del Uruguayo
A partir de las 18 horas ambos equipos se medirán en una semifinal para definir quién juega ante Nacional en las finales del Uruguayo.