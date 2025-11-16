Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Uruguayo | Tabla Anual

semifinal

Peñarol y Liverpool se enfrentan por un lugar en la final del Uruguayo

A partir de las 18 horas ambos equipos se medirán en una semifinal para definir quién juega ante Nacional en las finales del Uruguayo.

Por un lugar en la final.

 Dante Fernandez / FocoUy
Peñarol y Liverpool se miden hoy por un lugar en la final del Torneo Uruguayo. En el original sistema de definición del fútbol, los ganadores tanto del Apertura como del Clausura no tienen asegurado jugar la final. Por eso se enfrentan en una semifinal para definir cuál juega frente a Nacional, que obtuvo el primer lugar de la Tabla Anual.

En caso de empate se deberá jugar un alargue y si al final de este contoinúa el empate se definirá por penales.

Hasta el momento se llevan vendidas más de 26.000 entradas (25.000 Peñarol y 1.000 Liverpool aproximadamente).

El ganador clasificará a las finales (que serían los domingos 23 y 30 de noviembre en los estadios cada club) y se meterá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Si bien no están confirmados los equipos, ambas alinearán a los siguientes jugadores:

LIVERPOOL:

Sebastián Lentinelly; Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo y Lucas Suárez; Gonzalo Napoli, Martín Rabuñal y Lucas Acosta; Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

DT: Joaquín Papa

PEÑAROL:

Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade y Eric Remedi; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

DT: Diego Aguirre

Jueces: Andrés Matonte, asistido por Horacio Ferreiro y Martín Soppi. Bruno Sacarelo oficiará de cuarto juez. En el VAR estarán Antonio García, Yimmy Álvarez y Santiago Fernández.

