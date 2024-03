Recoba definió el equipo y destacó el potencial del rival

Recoba destacó el juego del rival

"Ellos son un equipo muy dinámico de mitad de cancha hacia adelante, un equipo que no da mucha referencia. Tienen dos atacantes que se mueven mucho, que han hecho goles, que se entienden bien. Como los nuestros también. Tienen gente por afuera, que va, que propone. Pero a final de cuentas son 11 contra 11. Nosotros tenemos lo nuestro. Intentaremos, como lo hemos hecho ayer y antes de ayer, ver cómo estar atentos a ciertas situaciones".

Consultado sobre si le preocupa algo en particular de Peñarol, Recoba fue contundente. "Preocuparme no, pero sí hacemos hincapié en que nosotros necesitamos un equipo intenso y concentrado. Yo me imagino que en los clásicos los equipos generalmente son intensos y están concentrado, y los detalles muchas veces marcan una victoria o una derrota. Pero estoy convencido de que estamos bien. Vamos a enfrentar a un equipo que viene con puntaje perfecto sí, y que se va a encontrar contra otro equipo que viene con algún altibajo pero con buenos jugadores como somos nosotros. No me preocupa, me ocupa que mis jugadores estén a la altura, porque a final de cuentas vamos a ser un grupo selecto de gente de Nacional que va a estar contra un estadio. Seguramente tengamos el deber de defender, nosotros desde afuera y los jugadores adentro, a toda la gente que va a estar atenta a lo que pase".

Los clásicos marcan

Sobre su futuro en caso de cosechar una derrota en el Campeón del Siglo, el técnico dijo que "eso es un pensamiento que puede tener alguien y está bien. Es normal que los clásicos te marcan. Nosotros en los primeros clásicos del año, que fueron amistosos, poco más y éramos los mejores del mundo y el rival era un desastre. No me guio por eso. Sí hay clásicos que te pueden marcar. Yo estoy convencido que nosotros vamos por buen camino. Estoy convencido que tenemos un equipo para ir al estadio de Peñarol y traer los tres puntos. Después si no pasa, las evaluaciones de cómo venimos trabajando la tiene que hacer la gente que ve 90 minutos de fútbol, y opina sobre esos 90 minutos. Nosotros venimos trabajando muy bien, yo pienso que hemos tratado, o tratamos continuamente, de hacer mejorar al jugador, de que crezca. Es obvio que a la gente en general le gusta la sangre, el dramatismo, es así, es lo que vende. Yo tengo la tranquilidad de que estoy haciendo todo lo posible. Después, los que nos ven día a día, mis jugadores, mi cuerpo técnico, la gente que está acá, todos quisiéramos que fuera todo perfecto. Sé dónde estoy y es difícil que sea todo perfecto o que seamos campeones en cinco fechas. Hay que ir, jugar, sin miedo a lo que venga. A mí me tocó la suerte de jugar clásicos, siempre con la misma idea, los jugadores en general, nadie se levanta pensando ‘hoy no voy a jugar bien’. Hay tres resultados posibles. Nosotros vamos a ir por el primero y fundamental que es la victoria. Después los otros dos pueden ser consecuencia de un partido que puede ser friccionado, o que el rival juegue mejor que nosotros. Después del partido veremos cuál es la condición".