Rivas: "¿Por qué con nosotros son tan rigurosos y con ellos no?"

Apoyo total a Diego Pérez:

"Cuando vi la información en redes de lo sucedido con la denuncia, recordé una denuncia que nos hicieron en pandemia. Es parte de… no le quiero dar demasiada importancia. Lo preocupante es que se haya filtrado un mail de Conmebol. Es grave, quien lo recibió, lo reenvió. Hemos tenido multas y hasta algunas personas que trabajan con nosotros no han podido ingresar a algunos partidos. La pregunta fue por qué con nosotros son tan rigurosos y con ellos no".

La mayoría de la gente estuvo con el funcionario aurinegro, “Diego Pérez tiene todo el apoyo del club. Recibió mensajes en redes. Hay un 56% que lo felicita y un 44% que lo putea”.

Rivas y el viaje a Caracas

La delegación mirasol llegó a Caracas sin inconvenientes, dijo Rivas en Minuto1 Carve Deportiva: "No fue un mal viaje. Fue normal. Dos vuelos con una escala de hora y media, ayer llegaron todos para descansar y hoy de tarde entrenamos".

Al Colegio de Árbitros

Luego del mal desempeño del VAR en el encuentro en el que Peñarol igualó 2 a 2 ante Liverpool, los miraoles pidieron una reunión con el Colegio de Árbitros que seguramente se concrete el lunes 13 de agosto.