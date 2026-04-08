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Deportes Apertura | Colegio de Árbitros |

tras las polémicas, afuera

Se conocieron los árbitros para la fecha 11 del Apertura con importantes ausencias

Javier Burgos y Leodán González, que estuvieron en el partido de Nacional y Central Español, no fueron designados para esta fecha del Apertura por encontrarse en el exterior para arbitrar Sudamericana.

Javier Burgos, no dirigirá este fin de semana por el Apertura.

Javier Burgos, no dirigirá este fin de semana por el Apertura.

 Enzo Santos / FocoUy
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Este viernes se estará abriendo el telón de la fecha 11 del Torneo Apertura, la cuál se extenderá hasta el próximo lunes. El Colegio de Árbitros, este miércoles, hizo pública las designaciones de las ternas arbitrales con importantes ausencias entre las mismas.

Javier Burgos y Leodán González, quienes estuvieron en el partido entre Nacional y Central Español, no fueron designados porque dirigirán Copa Sudamericana el jueves a la noche y no llegan a tiempo. Otros que tampoco tendrán actividad este fin de semana, serán Santiago Motta y Jonathan Fuentes, quienes arbitraron el polémico partido entre Liverpool y Deportivo Maldonado.

En cuánto a las designaciones más relevantes, Gustavo Tejera y Christian Ferreyra estarán en el encuentro entre Deportivo Maldonado y Nacional. Además, Andrés Matonte y Antonio García dirigirán Peñarol ante Liverpool, mientras que el choque del líder, Racing, ante Wanderers, será arbitrado por Bruno Sacarelo y Yimmy Álvarez.

Así va la fecha 11 del Apertura

Viernes 10 de abril

20:00 - Cerro Largo vs Cerro

  • Estadio Ubilla
  • Felipe Vikonis - Andrés Cunha (VAR)

Sábado 11 de abril

10:00 - MC Torque vs Albion

  • Estadio Charrúa
  • Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)

15:30 - Defensor Sporting vs Boston River

  • Estadio Franzini
  • Esteban Ostojich - Antonio García (VAR)

19:00 - Deportivo Maldonado vs Nacional

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Gustavo Tejera - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 12 de abril

10:00 - Central Español vs Danubio

  • Parque Palermo
  • Pablo Silveira - Diego Dunajec (VAR)

15:30 - Juventud vs Progreso

  • Parque Artigas
  • Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)

18:30 - Wanderers vs Racing

  • Parque Viera
  • Bruno Sacarelo - Yimmy Álvarez (VAR)

Lunes 13 de abril

20:00 - Peñarol vs Liverpool

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Andrés Matonte - Antonio García (VAR)

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