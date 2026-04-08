Este viernes se estará abriendo el telón de la fecha 11 del Torneo Apertura, la cuál se extenderá hasta el próximo lunes. El Colegio de Árbitros, este miércoles, hizo pública las designaciones de las ternas arbitrales con importantes ausencias entre las mismas.
tras las polémicas, afuera
Se conocieron los árbitros para la fecha 11 del Apertura con importantes ausencias
Javier Burgos y Leodán González, que estuvieron en el partido de Nacional y Central Español, no fueron designados para esta fecha del Apertura por encontrarse en el exterior para arbitrar Sudamericana.