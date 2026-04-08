Se conocieron los árbitros para la fecha 11 del Apertura con importantes ausencias

Javier Burgos y Leodán González, quienes estuvieron en el partido entre Nacional y Central Español, no fueron designados porque dirigirán Copa Sudamericana el jueves a la noche y no llegan a tiempo. Otros que tampoco tendrán actividad este fin de semana, serán Santiago Motta y Jonathan Fuentes, quienes arbitraron el polémico partido entre Liverpool y Deportivo Maldonado.