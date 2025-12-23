Se viene: Torneo de Verano obligatorio con 16 equipos AUF

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se prepara para institucionalizar una nueva competencia en el calendario deportivo nacional. El próximo viernes por la tarde, el Consejo de Liga del fútbol profesional se reunirá para someter a votación el proyecto del Torneo de Verano, una iniciativa que busca otorgar carácter de oficialidad a los certámenes de pretemporada, manteniendo un espíritu de preparación amistosa para los clubes.
¿Cómo será el nuevo torneo de verano?
El torneo propone un formato de eliminación directa que involucra a dieciséis equipos, organizados según su posición en el Campeonato Uruguayo. Bajo este esquema, el primer clasificado se medirá ante el decimosexto, el segundo frente al decimoquinto, y así sucesivamente hasta completar el cuadro de octavos de final. Para completar la nómina de participantes, se ha confirmado la inclusión de Albion como vigente campeón de la B, junto a Central y Deportivo Maldonado, este último tras haber obtenido el tercer ascenso.
Una de las particularidades más destacadas de este nuevo certamen es la disposición de las llaves, diseñada de tal forma que los equipos denominados "grandes" del fútbol uruguayo solo podrían enfrentarse en una eventual final. Esta estructura garantiza que no existan cruces clásicos en las instancias previas de octavos, cuartos o semifinales, preservando el atractivo del duelo máximo para el cierre del campeonato, por tener dos series que encabeza Nacional y Peñarol.
Las tarjetas amarrillas o rojas que carguen los jugadores en el Torneo de Verano no serán acumulables para el Campeonato Uruguayo.
Con el objetivo de fomentar la rotación de los planteles y permitir que las instituciones exhiban a sus nuevas figuras sin excesiva carga física, el reglamento permitirá realizar hasta once cambios por equipo. Además del valor deportivo y la preparación de cara a la temporada regular, la AUF ha previsto un incentivo financiero para el ganador. Si bien el monto del premio económico aún está pendiente de definición, su implementación busca jerarquizar la competencia y asegurar el compromiso de los equipos participantes.
Esquema del fixture: