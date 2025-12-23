Se viene: Torneo de Verano obligatorio con 16 equipos AUF

Las tarjetas amarrillas o rojas que carguen los jugadores en el Torneo de Verano no serán acumulables para el Campeonato Uruguayo.

Con el objetivo de fomentar la rotación de los planteles y permitir que las instituciones exhiban a sus nuevas figuras sin excesiva carga física, el reglamento permitirá realizar hasta once cambios por equipo. Además del valor deportivo y la preparación de cara a la temporada regular, la AUF ha previsto un incentivo financiero para el ganador. Si bien el monto del premio económico aún está pendiente de definición, su implementación busca jerarquizar la competencia y asegurar el compromiso de los equipos participantes.

Esquema del fixture: