Sin tiempo para festejar, Nacional se prepara para enfrentar a Cerro Largo

"Uno siempre tiene que trabajar en la confianza de uno, más allá de si juega o no. Este deporte es lo más difícil que tiene, entrenar todos los días al 100% sabiendo que quizás no te va a tocar jugar. Alrededor mío tengo muchos jugadores de jerarquía y calidad. Eso también hace que haya mucha competencia sana, porque es un grupo muy sano. Eso te lleva a exigirte al 100% y saber, porque te lo hace saber el cuerpo técnico, que en cualquier momento vas para adentro. Hay que saber aprovechar las oportunidades. Ell equipo se mostró intenso y desplegando un buen juego. La realidad es que es una etapa muy importante para arrancarla así. Estamos muy contentos. Pero este grupo no se va a conformar y vamos a ir por más ".

"Me sentí muy bien"

"Desde lo físico me sentí muy bien. Hay que felicitar al ‘profe’ que nos da bastante duro. Hacía mucho que no jugaba y con la intensidad que jugó el equipo me sentí muy bien. También el hecho de jugar así te lleva a no hacer tantos tramos largos, porque recuperamos la pelota alto y estamos cerca. En líneas generales me sentí muy bien. Si me toca el sábado estoy para jugar", dijo el argentino.

Para el partido ante Cerro Largo Recoba hará este viernes un trabajo táctico y ahí definirá los once de Nacional que jugarán ante el Arachán. No hay un probable once ya que recién hoy se cumplen 48 horas y el Chino debe evaluar el estado físico y sanitario de los jugadores.