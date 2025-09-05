Luis Suárez pidió disculpas tras los incidentes en la final de Leagues Cup que disputó en Estados Unidos. El pasado domingo, Inter Miami perdió la final de la de ese torneo contra Seattle Sounders al caer 3-0, pero toda la atención se la llevó el final del partido, cuando se dieron una serie de incidentes, entre ellos un escupitajo que propinó Luis Suárez.
"Me siento mal"
Suárez rompió el silencio y pidió disculpas por el escupitajo
"Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, explicó Luis Suárez en una carta que publicó en su cuenta de Instagram.