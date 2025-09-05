Suárez rompió el silencio y pidió disculpas por el escupitajo

Comunicado de Suárez

El escupitajo al auxiliar fue repudiada por muchos actores del fútbol y le podría provocar una dura sanción. Este jueves, el delantero uruguayo emitió un comunicado de disculpas: “Primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido”.

“Fue un momento de mucha tensión y frustración. Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, explicó el salteño en su cuenta de Instagram.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”, ahondó.

Y cerró: “Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen”.