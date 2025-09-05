Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

"Me siento mal"

Suárez rompió el silencio y pidió disculpas por el escupitajo

"Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, explicó Luis Suárez en una carta que publicó en su cuenta de Instagram.

Luis Suárez pidió disculpas tras los incidentes en la final de Leagues Cup que disputó en Estados Unidos. El pasado domingo, Inter Miami perdió la final de la de ese torneo contra Seattle Sounders al caer 3-0, pero toda la atención se la llevó el final del partido, cuando se dieron una serie de incidentes, entre ellos un escupitajo que propinó Luis Suárez.

Un integrante del staff de seguridad del Sounders le pegó al uruguayo Maximiliano Falcón, lo que hizo que Suárez le reclamara por su actitud. Y cuando el foco parecía estar en otro lado, el Pistolero se alejó de la escena con el auxiliar en cuestión, Gene Ramírez, y le escupió el rostro.

Comunicado de Suárez

El escupitajo al auxiliar fue repudiada por muchos actores del fútbol y le podría provocar una dura sanción. Este jueves, el delantero uruguayo emitió un comunicado de disculpas: “Primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido”.

“Fue un momento de mucha tensión y frustración. Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, explicó el salteño en su cuenta de Instagram.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”, ahondó.

Y cerró: “Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen”.

