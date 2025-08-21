Sudamericana: nuevo gol de Cauteruccio para que Bolivar avance a cuartos

Pese a los lamentables y tristes incidentes entre Independiente y Universidad de Chile, en la noche de este miércoles hubo actividad correspondiente a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Martín Cauteruccio volvió a ser fundamental para el Bolivar.
El elenco boliviano venció por 2 a 0 como visitante al Cienciano de Perú, y avanzó con un global de cuatro goles a favor. El ex delantero de Racing y Nacional abrió el camino en la primera parte con un tanto de penal, para que luego Batallini pusiera cifras definitivas.
Alianza Lima está realizando una gran copa, y se colocó entre los mejores ocho del torneo luego de vencer como visitante 2-1 a Universidad Católica de Ecuador y con un 4-1 global, sigue en carrera. Mauricio Alonso fue titular en el equipo ecuatoriano, mientras que Pablo Ceppellini fue suplente en los peruanos y no vio minutos.
Se definen los cuartos de final de la Sudamericana
Esta noche quedarán definidos los dos cruces restantes. A las 19:00 horas, Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro, serie que está favorable 2 a 1 para los brasileros.
A las 21:30, Lanús será local ante Central Córdoba buscando revertir la ventaja mínima que consiguió el equipo de Santiago del Estero en la ida.