Deportes Bolívar |

se cierran los octavos

Sudamericana: nuevo gol de Cauteruccio para que Bolivar avance a cuartos

Martín Cauteruccio llegó a su cuarto gol en esta edición de la Copa Sudamericana. Bolivar se enfrentará al ganador de Atlético Mineiro y Godoy Cruz.

El elenco boliviano venció por 2 a 0 como visitante al Cienciano de Perú, y avanzó con un global de cuatro goles a favor. El ex delantero de Racing y Nacional abrió el camino en la primera parte con un tanto de penal, para que luego Batallini pusiera cifras definitivas.

Alianza Lima está realizando una gran copa, y se colocó entre los mejores ocho del torneo luego de vencer como visitante 2-1 a Universidad Católica de Ecuador y con un 4-1 global, sigue en carrera. Mauricio Alonso fue titular en el equipo ecuatoriano, mientras que Pablo Ceppellini fue suplente en los peruanos y no vio minutos.

Se definen los cuartos de final de la Sudamericana

Esta noche quedarán definidos los dos cruces restantes. A las 19:00 horas, Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro, serie que está favorable 2 a 1 para los brasileros.

A las 21:30, Lanús será local ante Central Córdoba buscando revertir la ventaja mínima que consiguió el equipo de Santiago del Estero en la ida.

