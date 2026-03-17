Tres equipos lideran el Apertura: resultados y posiciones de la sexta fecha

Con la goleada de Danubio ante Juventud de Las Piedras y la igualdad entre Liverpool y MC Torque, este lunes culminó la sexta fecha del Torneo Apertura que dejó a tres equipos como líderes y otros tres que lo siguen a dos puntos.
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Como visitante, Racing venció por la mínima a Boston River para seguir en lo más alto, puesto que comparte junto a Deportivo Maldonado, que derrotó en la hora a Defensor Sporting, y junto a Peñarol que venció por la mínima a Albion.
Con el empate entre ellos, Liverpool y MC Torque quedaron a dos unidades del liderazgo, lugar en el que también aparece Danubio tras la goleada ante el pedrense. Por su parte, Nacional volvió a la senda de la victoria ante Wanderers y quedó a tres puntos del liderazgo.
En lo referente a la permanencia, el triunfo de Progreso como visitante ante Cerro deja la pelea al rojo vivo. El bohemio tras la derrota ante el tricolor, se complica.
Lo que dejó la sexta del Apertura
Resultados
- Nacional 2-0 Wanderers
- Cerro 0-1 Progreso
- Boston River 0-1 Racing
- Albion 0-1 Peñarol
- Central Español 1-3 Cerro Largo
- Deportivo Maldonado 1-0 Defensor Sporting
- Danubio 4-1 Juventud
- Liverpool 0-0 MC Torque
Posiciones
- Racing - 13
- Deportivo Maldonado - 13
- Peñarol - 13
- MC Torque - 11
- Liverpool - 11
- Danubio - 11
- Central Español - 10
- Nacional - 10
- Defensor Sporting - 8
- Wanderers - 8
- Cerro Largo - 6
- Albion - 5
- Progreso - 5
- Juventud de Las Piedras - 4
- Boston River - 2
- Cerro - 2