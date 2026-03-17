Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Apertura | Peñarol |

se fue una más

Tres equipos lideran el Apertura: resultados y posiciones de la sexta fecha

Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol están en lo más alto del Apertura, seguidos por Danubio, Liverpool y MC Torque a dos puntos.

Deportivo Maldonado, uno de los líderes del Apertura.

Deportivo Maldonado, uno de los líderes del Apertura.

 Enzo Santos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Como visitante, Racing venció por la mínima a Boston River para seguir en lo más alto, puesto que comparte junto a Deportivo Maldonado, que derrotó en la hora a Defensor Sporting, y junto a Peñarol que venció por la mínima a Albion.

Con el empate entre ellos, Liverpool y MC Torque quedaron a dos unidades del liderazgo, lugar en el que también aparece Danubio tras la goleada ante el pedrense. Por su parte, Nacional volvió a la senda de la victoria ante Wanderers y quedó a tres puntos del liderazgo.

En lo referente a la permanencia, el triunfo de Progreso como visitante ante Cerro deja la pelea al rojo vivo. El bohemio tras la derrota ante el tricolor, se complica.

Lo que dejó la sexta del Apertura

Resultados

  • Nacional 2-0 Wanderers
  • Cerro 0-1 Progreso
  • Boston River 0-1 Racing
  • Albion 0-1 Peñarol
  • Central Español 1-3 Cerro Largo
  • Deportivo Maldonado 1-0 Defensor Sporting
  • Danubio 4-1 Juventud
  • Liverpool 0-0 MC Torque

Posiciones

  1. Racing - 13
  2. Deportivo Maldonado - 13
  3. Peñarol - 13
  4. MC Torque - 11
  5. Liverpool - 11
  6. Danubio - 11
  7. Central Español - 10
  8. Nacional - 10
  9. Defensor Sporting - 8
  10. Wanderers - 8
  11. Cerro Largo - 6
  12. Albion - 5
  13. Progreso - 5
  14. Juventud de Las Piedras - 4
  15. Boston River - 2
  16. Cerro - 2

Temas

Te puede interesar