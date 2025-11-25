Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Viera | tiempo | Gran Parque Central

Ilusionado

Viera y la importancia de definir con su gente: "Es un jugador más que vamos a tener"

"No es una presión, somos el mejor equipo del año y la gente ha estado con nosotros siempre", dijo el técnico tricolor.

Jadson Viera prepara la segunda final.

 Foto: Tenfield
Por Gastón García

Luego de la primera final y por razones de seguridad, el técnico de Nacional Jadson Viera no pudo hablar con la prensa. El entrenador recibió a los medios este lunes en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes y habló sobre la primer final jugada en el Campeón del Siglo y lo que se viene el domingo próximo en el Gran Parque Central.

La primer consulta para Viera fue la amarilla a Javier Méndez que debió ser expulsado a los 20 minutos del primer tiempo. "La jugada en el momento me pareció que se podía haber revisado, y con eso, se podría haber tomado una decisión de expulsión. Obviamente que tener uno de más siempre es mejor. Pero en definitiva no condicionó porque el equipo estaba bien. Revisándola bien, como tiene que ser, seguramente pudo haber sido de expulsión, pero no condicionó absolutamente nada".

El entrenador también habló sobre la titularidad de Carneiro y Ebere el pasado domingo. "Es un grupo. Estamos todos para sumar. La estrategia es clara. En este caso Maxi no tuvo una buena semana y con el Diente habló y en definitiva prevaleció lo grupal y la estrategia del partido. Pero los tengo a todos a la orden. Ahora a pensar en el partido del domingo".

Un tiempo para cada uno

Viera fue consultado sobre el descuido defensivo que le costó el descuento en la última jugada del primer tiempo. "No es que me cambió. Lo que quería decirles a los jugadores era que estábamos haciendo bien las cosas. Estamos viviendo situaciones muy al límite, jugadores viviendo todo esto por primera vez. Entonces, traté de darles tranquilidad. Nos costó tener más la pelota, para encontrar espacios. Nos tocó defender, es parte. Creo que fue un tiempo para cada uno. Una pelota para cada uno en el palo, en el segundo tiempo. De repente podía haber ajustado algo para pasar esos 10 minutos, que lo tenía pensado, pero también visualizaba algo interesante en la parte ofensiva. Se dio así el partido. Lo que les dije es que estuvieran tranquilos porque estaban haciendo bien las cosas"

Y continuó: "Es una final. En el primer tiempo lo teníamos controlado. Siempre un gol en el final lo puede agrandar un poco al rival. Tienen jugadores de jerarquía. La idea no fue esa, pero son situaciones que pasan en un partido. Trataré de sacar conclusiones. Los felicité porque se demostró en 45′ lo que uno pretende. Trataremos en esta semana que el tiempo sea más largo. Llegamos en igualdad de condiciones, obviamente con nuestra gente, que en esto estamos juntos. Estar en casa con nuestra gente siempre es lo más lindo. No es una presión y sí es un jugador más que vamos a tener. Somos el mejor equipo del año, la gente nos ha acompañado, ha estado con nosotros siempre. Tenemos que tratar de tener tranquilidad. Hay que tener un equilibrio, no se ganó absolutamente nada. Pero se confirmaron un montón de cosas, sobre todo el crecimiento del equipo".

Sobre el partido en el Gran Parque Central fue claro: "Puede darse igual, también puede ser que nosotros presionemos un poco más, pero sí con equilibrio, porque es una final".

