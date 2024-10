Las cartas de un preso político y su madre durante el terrorismo de Estado

Un aporte a la memoria colectiva

Mañana miércoles dos de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Rosario se hará la presentación del libro, prologado por Yamandú Orsi, con la presencia de Blanca Rodriguez.

Esta es parte de la entrevista que Caras y Caretas mantuvo con el autor del libro, Nicolás Viera.

Contame cuando de alguna manera tomás la determinación de que algunas de estas cartas, sean publicadas

La primera aproximación a la idea la tuve en el 2018, cuando empecé a a escribir sobre el hallazgo de esas cartas. Las cartas estaban en manos de mi abuela, y cuando ella murió yo fui a rescatar la cajita con las cartas de la mudanza y de lo que suele suceder cuando se vacía una casa.

Yo sabía que estaban ahí porque mi abuela siempre me mostraba las cartas, entonces a partir de ese momento empecé como a tener la cercanía de leerlas a todas, de ordenarlas cronológicamente.

¿Antes de eso, en algún momento de tu adolescencia o de niño habías tenido contacto con las cartas, o de verla a ella leyendo?

Había tenido contacto porque mi abuela solía mostrar las cartas a los nietos. Algunas las había leído, yo me puse a escribir y ahí empezó a surgir la idea de poder publicarla, pero los tiempos míos de trabajo y de militancia no me habían permitido avanzar del todo. Ayudado por algunos de mis primos pude sistematizar toda la información, transcribirla, y bueno, se las di a papá para que las leyera y las autorizara a publicar. Lo que estamos publicando ahora son 66 cartas, que son todas las que tenía mi abuela y que había guardado entre el año 72 y el año 84.

¿ Tu padre te llegó a comentar alguna de esas cartas?

Papá es una persona que habla mucho de esos temas y había hablado de las cartas y nunca imaginamos que mi abuela la estuviera en tan buen estado de conservación. Ella era muy meticulosa.

A raíz de eso empezó a aparecer mucha información como por ejemplo que una de mis primas se enteró que había tenido escarlatina porque mi padre lo contaba en las cartas.

Situaciones que se daban a diferencia de Montevideo en localidades donde la cercanía es más presente, como en Rosario.

Sin lugar a duda las cartas revelan el vínculo de mi padre con la comunidad. Cada carta termina siempre o remitiendo alguna anécdota de su pueblo, o mandándole saludos a alguno de sus amigos, que no todos eran de izquierda. Y quienes conocemos los nombres que allí se mencionan, nos damos claramente cuenta. Y hay gente que aún hoy sigue siendo blanca o colorada, pero que forma parte de los afectos más estrechos de mi padre. Y eso habla también de su actitud en cuanto a la relación y a los vínculos. Y además las cartas tienen muchos momentos emocionales. Las primeras que fueron escritas desde el cuartel de Flores y las primeras que fueron escritas desde el penal de Libertad, bueno, de alguna manera dan muestra de que papá seguía con la esperanza intacta de recobrar la libertad. A medida que el tiempo pasaba, eso se iba diluyendo, entonces, bueno, se trataba de buscar la supervivencia en ese ambiente.

¿Mas allá de esta peripecia personal, qué rol te imaginas que puede llegar a cumplir la publicación de este libro, que además se suma toda una serie de testimonios que se han venido difundiendo y publicados sobre situaciones del pasado reciente?

Bueno, yo creo que este libro busca aportar a la memoria colectiva de la sociedad. Estas cartas han permanecido durante más de 50 años en el estricto ambiente familiar y hoy pasan a ser patrimonio de toda la sociedad uruguaya a través de la publicación de estos documentos, que además, no solamente decidí publicar la documentación relacionada a las cartas, sino también documentación que yo desconocía y que en función a algunas investigaciones que fui haciendo me fui encontrando. como el registro del archivo de la Ocoa o del FUSNA que tenía, el registro de mi padre, de su familia, de sus hermanas. Bueno, eso también es parte de lo que está allí presente en el libro como documentación. Y yo creo que es un material que para mí va a ser bien rico para que los gurises en el liceo lo estudien, para que todos aquellos que quieran tener una cercanía al pasado reciente y a lo que vivió el pueblo uruguayo sobre el terrorismo de estado, puedan hacerlo desde testimonios directos.

Con una mirada más que aporta, porque no ha sido muy difundida la experiencia justamente de los militantes los habitantes del interior en todo ese período.

Es muy poca. Al menos yo no he logrado tener cercanía con ninguna documentación pública de ese tenor. Lo más cerca que he estado, que obviamente fue también parte de mi inspiración, es el libro de Blanca Rodríguez, El correo del General, que trata de las cartas del general Seregni y su esposa. Pero naturalmente acá hay otro componente que es justamente el de un militante del interior y todo su vínculo afectivo con la comunidad y con su familia, que creo que es parte de lo que nos ha costado mucho como sociedad poder plantear no solamente lo que fue el terrorismo de estado en el área metropolitana sino también en el interior del país.

Y poder compartir el testimonio de lo que fue el terrorismo de Estado en todo el país.

Mi padre nunca usó un arma ni tiró un tiro, claramente su persecución fue profundamente ideológica como la de tantos militantes de izquierda, del Frente Amplio y militantes progresista en los partidos tradicionales del momento. Mi padre, si bien estaba integrado al Movimiento de Liberación Nacional, venía de militar en el Partido Socialista en la última elección del año 71 o sea que yo lo que creo es que el terrorismo de estado existió porque fue el estado quien decidió accionar sobre toda la sociedad uruguaya, no solamente contra el MLN, en función a imponer determinadas prácticas lógicas y formas de pensamiento de una minoría enquistada en el poder, que no solamente era el poder militar sino también era el poder mediático y el poder económico. Entonces bueno, en ese marco no creo yo que sea una cuestión para negar en pleno siglo 21 que el terrorismo del estado existió y que todo esto ocurrió además como todas las torturas que mi padre recibió durante meses en el cuartel de Flores, en plena democracia, si se quisiera entender como democracia el pachecato .