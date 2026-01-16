Donald Trump: "Machado me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado".

María Corina Machado: Una mujer maravillosa

En su mensaje en la red social Truth Social, Trump dijo que Machado le entregó su Nobel de la Paz “por el trabajo que he realizado” y la describió como “una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, calificando la entrega como un “maravilloso gesto de respeto mutuo”.

El comentario de Trump tiene lugar en medio de la visita de Machado a Washington, donde buscaba fortalecer vínculos con la administración estadounidense y consolidar su posición política de cara al futuro de Venezuela. CNN Venezuela destacó que Machado se llevó una bolsa de regalos pero ningún apoyo político.