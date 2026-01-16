El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes tras reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado que fue “un gran honor” conocerla en la Casa Blanca y destacó el gesto que ella hizo al entregarle la medalla de su Premio Nobel de la Paz.
Gracias María
Donald Trump: "Machado me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado"
