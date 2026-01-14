Delcy Rodríguez dijo que tuvo una "larga, productiva y cortés" charla con Donald Trump

Trump: "Todo anda muy bien con Venezuela"

No obstante, Trump, quien ya se había expresado positivamente sobre Rodríguez en diversas ocasiones, sostuvo este miércoles que mantuvo "una larga conversación" con la presidenta encargada de Venezuela y que todo "anda muy bien" con ese país.

"Discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela", declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Rodríguez es "una persona formidable", añadió Trump, que mañana (jueves) recibe a la líder opositora, María Corina Machado.

Trump evitó responder al ser preguntado sobre las posibles resistencias del "número dos" del gobierno venezolano -en alusión al ministro de Interior, Diosdado Cabello- a colaborar con EEUU.

"Yo conozco a la número uno", respondió Trump. "Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. [El secretario de Estado] Marco Rubio negocia con ella" añadió el mandatario refiriéndose a Delcy Rodríguez únicamente.

Estos intercambios tienen lugar en un contexto de alta tensión, generado por el ataque militar ejecutado por EEUU el pasado 3 de enero contra territorio venezolano, en el que al menos 100 personas resultaron asesinadas y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

En una breve declaración a la prensa, Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada el 5 de enero, anunció este miércoles que Venezuela "se abre a un nuevo momento político".