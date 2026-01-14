Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Delcy Rodríguez | Donald Trump | Venezuela

Diálogo cordial y productivo

Delcy Rodríguez dijo que tuvo una "larga, productiva y cortés" charla con Donald Trump

"Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos", señaló la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Por Redacción Caras y Caretas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles 14 de enero que tuvo una "larga, productiva y cortés" conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Rodríguez destacó que el diálogo se desarrolló en un "marco de respeto mutuo".

El diálogo abordó una "agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes" en la relación entre ambos gobiernos, añadió Rodríguez.

La confirmación por parte de la mandataria se produjo horas después de que Trump informara a la prensa sobre una "gran conversación" con la mandataria venezolana, sin ofrecer mayores detalles sobre su contenido.

Trump: "Todo anda muy bien con Venezuela"

No obstante, Trump, quien ya se había expresado positivamente sobre Rodríguez en diversas ocasiones, sostuvo este miércoles que mantuvo "una larga conversación" con la presidenta encargada de Venezuela y que todo "anda muy bien" con ese país.

"Discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela", declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Rodríguez es "una persona formidable", añadió Trump, que mañana (jueves) recibe a la líder opositora, María Corina Machado.

Trump evitó responder al ser preguntado sobre las posibles resistencias del "número dos" del gobierno venezolano -en alusión al ministro de Interior, Diosdado Cabello- a colaborar con EEUU.

"Yo conozco a la número uno", respondió Trump. "Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. [El secretario de Estado] Marco Rubio negocia con ella" añadió el mandatario refiriéndose a Delcy Rodríguez únicamente.

Estos intercambios tienen lugar en un contexto de alta tensión, generado por el ataque militar ejecutado por EEUU el pasado 3 de enero contra territorio venezolano, en el que al menos 100 personas resultaron asesinadas y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

En una breve declaración a la prensa, Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada el 5 de enero, anunció este miércoles que Venezuela "se abre a un nuevo momento político".

FUENTE: teleSUR

Temas

