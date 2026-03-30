La operación militar de alto riesgo que prepara Trump en Irán

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, estaría evaluando seriamente la posibilidad de lanzar una operación militar de alto riesgo en territorio iraní para extraer el uranio de ese país, consignó The Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses.
Según la información, la medida tendría el objetivo de extraer más de 450 kilogramos de uranio iraní. Sin embargo, las fuentes aseguran que el mandatario aún no ha tomado la decisión de dar o no la orden.
Trump sopesa el peligro de la operación
El mandatario de EEUU estaría valorando el peligro que una operación de este tipo supondría para las tropas estadounidenses, aunque, en general, "está abierto a la idea", ya que podría ayudar a alcanzar su objetivo principal de terminar con el programa nuclear de la nación persa.
Los expertos citados por el diario estadounidense estiman que el uranio estaría almacenado en entre 40 y 50 cilindros, lo que requeriría el transporte especializado en varios camiones. La operación podría extenderse hasta una semana e incluso demandar la construcción de una pista aérea improvisada para evacuar el material, explicaron
“No se trata de una operación rápida, de entrar y salir”, advirtió el general retirado Joseph Votel, excomandante del Mando Central de EEUU.
En este sentido, una persona cercana a Trump afirma que ha estado animando a sus asesores para que presionen a Irán y acepte entregar el material como condición para poner fin a la guerra, dejando claro a los políticos iraníes que no pueden quedarse con el uranio.
Las autoridades de la República Islámica han reiterado en repetidas ocasiones que su programa nuclear tiene objetivos exclusivamente pacíficos y no busca crear armas nucleares, sino generar energía, desarrollar la sanidad y la agricultura, conservar alimentos e impulsar la investigación científica.