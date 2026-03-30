La operación militar de alto riesgo que prepara Trump en Irán

Los expertos citados por el diario estadounidense estiman que el uranio estaría almacenado en entre 40 y 50 cilindros, lo que requeriría el transporte especializado en varios camiones. La operación podría extenderse hasta una semana e incluso demandar la construcción de una pista aérea improvisada para evacuar el material, explicaron

“No se trata de una operación rápida, de entrar y salir”, advirtió el general retirado Joseph Votel, excomandante del Mando Central de EEUU.

Uranio EEUU evalúa entrar a Irán a sustraer Uranio.

En este sentido, una persona cercana a Trump afirma que ha estado animando a sus asesores para que presionen a Irán y acepte entregar el material como condición para poner fin a la guerra, dejando claro a los políticos iraníes que no pueden quedarse con el uranio.

Las autoridades de la República Islámica han reiterado en repetidas ocasiones que su programa nuclear tiene objetivos exclusivamente pacíficos y no busca crear armas nucleares, sino generar energía, desarrollar la sanidad y la agricultura, conservar alimentos e impulsar la investigación científica.