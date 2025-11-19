La SUV apuesta por más confort, seguridad y conectividad

asientos

En la versión Exclusive, se integran dos pantallas de 12,3 pulgadas de alta resolución, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y un sistema de audio Bose® Personal Plus de 10 parlantes para una experiencia sonora inmersiva.

Adicionalmente, desde la versión Advance, la consola central incorpora un cargador inalámbrico para teléfonos móviles. El nuevo Kicks es impulsado por un motor 1.0 (999 cm³) turboalimentado que combina eficiencia y desempeño. Su trabajo en armonía con la transmisión automática DCT de doble embrague ofrece un manejo ágil y dinámico, ideal para entornos urbanos.

interior

Además, incorpora un selector electrónico de transmisión e-Shifter, que sustituye la palanca tradicional por botones, aportando mayor comodidad y un diseño más limpio a la consola. En materia de seguridad, el modelo cuenta con seis airbags, anclajes Isofix, cinturones de tres puntas con pretensores y limitadores de carga que complementan al Escudo de Seguridad Nissan.

Este incorpora 17 tecnologías de asistencia y protección, como un monitor de visión periférica 360°, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, entre otras funcionalidades. “La llegada del nuevo Nissan Kicks representa un hito importante al combinar tecnología, confort y una personalidad única en el segmento de las SUV”, afirmó Andrés Ciccariello, gerente comercial de Nissan Uruguay.

El modelo marca una nueva etapa para la marca en el país y llega al mercado nacional con una preventa exclusiva disponible hasta el 31 de diciembre a partir de los US$ 33.990.