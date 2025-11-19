La SUV apuesta por más confort, seguridad y conectividad
El nuevo Nissan Kicks llega a Uruguay con motor turbo, diseño renovado, doble pantalla digital y 17 asistencias de seguridad, en preventa exclusiva hasta el 31 de diciembre.
Nuevo Nissan Kicks llega a Uruguay.
El nuevo Nissan Kicks llega con una preventa a precio exclusivo hasta el 31 de diciembre Nissan presentó su nuevo Kicks, una SUV que combina un gran diseño, tecnología de última generación y un alto nivel de eficiencia. Concebido para adaptarse a distintos estilos de vida, el modelo llega con una propuesta renovada que redefine los estándares de su segmento.
Disponible en las versiones Sense, Advance y Exclusive, el nuevo Kicks combina una carrocería de líneas fluidas con firma lumínica LED, fenders de rueda que destacan las llantas de hasta 19 pulgadas y un techo panorámico con apertura eléctrica, reforzando su carácter y presencia.
En el interior tiene asientos Zero Gravity, que reducen la fatiga, además de 19 espacios para objetos y un baúl de 470 litros con el sistema Flexible Board, que facilita la organización del equipaje.
En la versión Exclusive, se integran dos pantallas de 12,3 pulgadas de alta resolución, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y un sistema de audio Bose® Personal Plus de 10 parlantes para una experiencia sonora inmersiva.
Adicionalmente, desde la versión Advance, la consola central incorpora un cargador inalámbrico para teléfonos móviles. El nuevo Kicks es impulsado por un motor 1.0 (999 cm³) turboalimentado que combina eficiencia y desempeño. Su trabajo en armonía con la transmisión automática DCT de doble embrague ofrece un manejo ágil y dinámico, ideal para entornos urbanos.
Además, incorpora un selector electrónico de transmisión e-Shifter, que sustituye la palanca tradicional por botones, aportando mayor comodidad y un diseño más limpio a la consola. En materia de seguridad, el modelo cuenta con seis airbags, anclajes Isofix, cinturones de tres puntas con pretensores y limitadores de carga que complementan al Escudo de Seguridad Nissan.
Este incorpora 17 tecnologías de asistencia y protección, como un monitor de visión periférica 360°, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, entre otras funcionalidades. “La llegada del nuevo Nissan Kicks representa un hito importante al combinar tecnología, confort y una personalidad única en el segmento de las SUV”, afirmó Andrés Ciccariello, gerente comercial de Nissan Uruguay.
El modelo marca una nueva etapa para la marca en el país y llega al mercado nacional con una preventa exclusiva disponible hasta el 31 de diciembre a partir de los US$ 33.990.