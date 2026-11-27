La idea de EcoConsultorios surgió durante la pandemia, cuando un grupo de odontólogos de RedDentis comenzó a intercambiar inquietudes sobre la cantidad de residuos que se generaban en cada atención. Guantes, plásticos, envoltorios y otros materiales descartables forman parte de la práctica cotidiana, en buena medida por las exigencias de bioseguridad.

Durante su intervención, Pereiras recordó especialmente a la doctora Marinés Martínez, una de las impulsoras de la iniciativa, y recuperó la pregunta que dio origen al trabajo:

“La pregunta que despertó este proyecto fue ¿Qué debemos hacer los odontólogos para que toda la basura que generamos - sobre todo a partir de la pandemia por bioseguridad - no contamine tanto el medio ambiente?”, enfatizó Pereiras.

A partir de esa preocupación, RedDentis inició un trabajo de más de dos años para diseñar un modelo de gestión ambiental adaptado a las particularidades de la odontología.

El resultado fue el Sello EcoConsultorios RedDentis, que evalúa 16 requisitos distribuidos en ocho áreas: energía, agua, uso de recursos, huella de carbono asociada a la movilidad, residuos y economía circular, comunicación, capacitación, y seguridad y tecnología.

El proyecto comenzó con ocho consultorios de Montevideo. Cada uno realizó un diagnóstico inicial, elaboró un plan de mejoras y reunió evidencias sobre su desempeño ambiental. El proceso contó con una auditoría externa del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), y los ocho consultorios obtuvieron el sello a fines de 2025.

EcoConsultorios propone revisar prácticas habituales de trabajo: desde el consumo de agua y electricidad hasta la compra de insumos, el tratamiento de residuos y la incorporación de tecnologías. Entre las medidas implementadas se encuentran la clasificación de residuos, la sustitución de materiales descartables por reutilizables cuando las condiciones sanitarias lo permiten, la digitalización de estudios y procesos administrativos, y las compras conjuntas para reducir costos y traslados.

El proyecto también promueve la reparación de equipos, el intercambio de experiencias entre profesionales y la incorporación de criterios ambientales al momento de seleccionar proveedores.

Estas acciones se complementan con otras iniciativas de RedDentis, como ReCepillo, un programa que ha permitido recuperar cerca de 20 kilos de cepillos de dientes usados mediante una red de más de 100 contenedores instalados en consultorios y organizaciones aliadas, además de puntos de recolección en farmacias.

Un modelo que puede llegar a más consultorios

Una de las particularidades de EcoConsultorios es que permite medir los avances de cada establecimiento mediante indicadores verificables. El sistema contempla distintos niveles de cumplimiento, de modo que los consultorios pueden incorporarse al programa y mejorar progresivamente su desempeño.

Actualmente la cooperativa proyecta ampliar la experiencia a nuevos integrantes de su red y promover que otros consultorios odontológicos adopten el modelo, tanto en Uruguay como en la región.

El premio recibido reconoce un trabajo que comenzó con una inquietud compartida entre profesionales y que hoy cuenta con una metodología propia, resultados evaluados y posibilidades de aplicación en otros servicios de salud.

Para RedDentis, el desafío es continuar extendiendo estas prácticas y demostrar que es posible mejorar la gestión ambiental de los consultorios sin perder de vista las exigencias sanitarias de la profesión.