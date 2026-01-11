Ramón Méndez: Trump reclama por un petróleo ya indemnizado

China, vencedor sobre Estados Unidos

El especialista en materia energética y energía renovable, Ramón Méndez, añadió que, mientras, China avanza en una dirección diferente, porque la mitad de la nueva generación renovable en el mundo se instaló en China y 100 % de los paneles fotovoltaicos que se instalan en el mundo provienen de China. Hace unos 7 u 8 años atrás solamente entre 5 y 10 % de las patentes mundiales vinculadas al desarrollo de la transformación energética baterías, autos eléctricos, energías renovables se desarrollaban en China, pero el año pasado 75 % de las nuevas patentes de esta nueva economía provienen del gigante asiático, es decir, que China “le ha pasado por arriba a Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico y es muy difícil que pueda recuperar, porque el país norteamericano, con esta presidencia, ha resuelto volver al pasado, volver a la industria que es más cara, que funciona en base a subsidios y que además no es la industria del futuro”. Es por esa razón continuó Méndez que Estados Unidos no tiene más remedio que buscar desesperadamente otra fuente de petróleo, apuesta única que tiene en ese momento.

En cuanto a los recursos naturales que puedan servir a Estados Unidos provenientes de América Latina, Méndez dijo que los más inmediatos son los que pueden extraerse de las llamadas tierras raras ubicadas fundamentalmente en Bolivia, Argentina y Chile. Se trata de elementos contenidos en esas tierras que se utilizan para materiales de desarrollo tecnológico, inteligencia artificial de los chips, desarrollo digital. En tanto, el otro tema menos inmediato, pero que ya escasea, “es el del agua dulce, que es obviamente otro valor”, dijo. La nueva Doctrina de la Seguridad Nacional de EEUU plantea, con una mirada del siglo XIX, que América es para los americanos, subrayó Méndez, y añadió que el canciller Marco Rubio dijo específicamente que “el petróleo lo precisamos para nosotros, para nuestro desarrollo”.

Acerca de los juicios a nivel internacional que podría apelar la Administración de Trump en caso de reclamo a Venezuela, Méndez respondió que “hay mucha literatura de que el robo de petróleo del que acusa EEUU a Venezuela no tiene razón de ser. Primero fue Rockefeller, que desarrolló hace más de 100 años el petróleo en Venezuela, además de otras compañías norteamericanas. Pero antes del chavismo hubo una decisión política de desarrollar PDVSA y asociarla a empresas para que Venezuela tuviera mayor participación en su riqueza petrolera. Y eso fue negociado y, de hecho, producto de esa negociación, hay empresas norteamericanas que siguieron trabajando en el país y otras que fueron indemnizadas en su momento por sus inversiones. Eso ya fue resuelto. No hay ningún punto de que haya una deuda pendiente de los venezolanos. Decir que el petróleo me fue robado cuando los recursos naturales son de Venezuela, en este caso es bastante difícil de comprender”, señaló Méndez.

Consultado por la posición de Uruguay, donde está ubicado gran parte del Acuífero Guaraní, Méndez sostuvo que el de los recursos naturales “no es un tema en el que solo los países con regímenes cuestionables deban temer, sino que cualquiera está bajo esa dificultad. Ahí está el ejemplo de Groenlandia y Colombia, ambos con gobiernos democráticos”. De hecho continuó, en la conferencia de prensa que dio el presidente Trump el sábado 3 de enero, la palabra “democracia” no fue mencionada en la hora que duró su presentación ante los periodistas, pero la palabra “oil” fue mencionada 17 veces durante esa hora. El petróleo fracking en Estados Unidos se está agotando, solo tienen para 6 o 7 años más, que eso no es nada en materia de energía. Por eso necesita de nuevas fuentes, como también la extracción que está realizando el país norteamericano en Vaca Muerta, a pesar de todos los problemas medioambientales que trae.