Estos son los cruces de octavos de final del Mundial

Más de la mitad de los cruces de octavos de final del Mundial quedaron confirmados, entre los que destaca la presencia de Paraguay tras eliminar a Alemania. Esta instancia comenzará a jugarse el próximo sábado con la disputa de dos encuentros.
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Este viernes quedará definido de manera completa el cuadro de octavos de final cuando desde las 15:00 horas Australia choque ante Egipto, a las 19:00 Argentina reciba a Cabo Verde mientras que el cierre estará a cargo de Colombia y Ghana desde las 22:320 horas.
En cuanto a los octavos de final, ya se definió que el fin de semana habrá estos partidos.
Sábado
- 14:00 - Canadá vs Marruecos
- 18:00 - Paraguay vs Francia
Domingo
- 17:00 - Brasil vs Noruega
- 21:00 - México vs Inglaterra
Los cruces de octavos de final del Mundial
Así está quedando el cuadro final;
- Paraguay vs Francia
- Canadá vs Marruecos
- Portugal vs España
- Estados Unidos vs Bélgica
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Argentina/Cabo Verde vs Australia/Egipto
- Suiza/Argelia vs Colombia/Ghana