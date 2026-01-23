Hacete socio para acceder a este contenido

No lo soportan más

Un zumbido misterioso no deja dormir a una ciudad y desconcierta a los expertos

Vecinos de West Haven denuncian desde hace años un zumbido de baja frecuencia que afecta su salud. El municipio financia un estudio para hallar su origen.

Por Redacción de Caras y Caretas

Un fenómeno sonoro tan persistente como inexplicable mantiene en alerta a los habitantes de West Haven, en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Se trata de un zumbido grave y constante que aparece sin previo aviso, a cualquier hora del día o de la noche, y que numerosos vecinos aseguran sentir más que escuchar.

Las denuncias se acumulan desde hace años. Algunos residentes describen vibraciones que interfieren con el sueño y generan una sensación de presión en el cuerpo, mientras que otros, incluso dentro de la misma zona, no perciben absolutamente nada. Esa disparidad ha dificultado la identificación del problema y ha alimentado el misterio en torno a su origen.

Fuente del zumbido

Tras reunir más de 140 firmas, la comunidad logró que el Ayuntamiento aprobara un presupuesto de 16.000 dólares para contratar a una empresa acústica independiente. Durante una semana, especialistas utilizarán micrófonos de alta sensibilidad para intentar rastrear la fuente del zumbido.

“Este fenómeno perturbador ocurre a todas horas, interrumpiendo nuestra capacidad para dormir, concentrarnos y disfrutar la vida al máximo. Muchos residentes han reportado niveles elevados de estrés, ansiedad y malestar físico debido a este ruido y vibración incesantes”, según la petición.

"Puedo escuchar el zumbido y aquí están los niveles de decibelios", dijo John Carrano en un video que tomó haciendo un seguimiento de algunos de los sonidos. Él es el comisionado de recursos humanos de West Haven. "Mi hija no lo escucha para nada, yo puedo escucharlo, y para otras personas es insoportable. Es más una vibración que un sonido", explicó.

Durante los últimos meses, ha estado siguiendo el ruido desde su propia casa. Lo prueba diariamente con un lector de decibelios portátil. "Al ser de baja frecuencia, hace que sea más difícil localizarlo", dijo Carrano.

Calidad de vida

La alcaldesa Dorinda Borer también quiere llegar al fondo del asunto. "Sospechamos de dónde viene, pero sin esa confirmación es difícil para nosotros abordarlo legalmente", dijo Borer.

La ciudad cree que es de naturaleza industrial pero para determinar exactamente de dónde proviene, necesitan un estudio de sonido.

Las autoridades locales admiten que el fenómeno afecta la calidad de vida de parte de la población. Expertos en acústica advierten que los sonidos de baja frecuencia son especialmente complejos de detectar y aislar, y pueden provocar estrés, ansiedad y otros efectos en la salud. Aunque situaciones similares en otras ciudades han sido asociadas a infraestructuras industriales, en West Haven el enigma, por ahora, sigue sin respuesta.

