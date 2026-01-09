¿Verano para disfrutar?: qué esperar del tiempo en febrero

Febrero se perfila como un mes de intenso calor y precipitaciones limitadas en Uruguay, ideal para el verano. Así lo adelantó el meteorólogo Nubel Cisneros, quien señaló que, a partir del domingo, se registrará un ascenso de las temperaturas y que, si bien el mes tendrá algún episodio de lluvia, estos serán puntuales y de bajo impacto.
“No va a llover todo el verano, va a llover muy poco”, advirtió Cisneros en Subrayado, al tiempo que explicó que los registros actuales de precipitaciones son insuficientes en todo el país. “Si uno mira los registros de lluvias, han sido insuficientes en todo el país. Hay sequía”, afirmó.
Posible sequía
De acuerdo con su análisis, febrero estará marcado por mucho calor y escasas lluvias, un escenario que podría profundizar la falta de agua. “Es muy probable que se acentúe la sequía en el país”, puntualizó el meteorólogo, al describir un panorama climático complejo para el cierre del verano.
En el corto plazo, el viernes no se esperan lluvias en las zonas sur y este del país, aunque sí habrá abundante nubosidad. En cambio, las precipitaciones y tormentas se concentrarán en el norte, con una extensión gradual hacia el resto del territorio durante la noche.
El sábado estará influenciado por un ciclón extratropical, asociado al pasaje de un frente frío y una depresión atmosférica. Este sistema generará lluvias y algunas tormentas, además de vientos intensos. “Vamos a tener vientos entre 50 y 70 km/h, con posibilidad de alguna racha superior. Son vientos peligrosos”, alertó Cisneros, recomendando especial precaución entre el mediodía y la tarde de esa jornada.
Lluvias para el fin de semana
Las condiciones comenzarán a mejorar primero en el norte y el litoral del país. Durante la noche del sábado persistirán algunos vientos, pero el domingo su intensidad disminuirá de forma gradual. Las lluvias se retirarán hacia la noche del sábado, quedando afectadas principalmente las zonas sur y este.
Sin embargo, el meteorólogo aclaró que los acumulados previstos no serán suficientes para revertir el déficit hídrico. “En algunos puntos podemos tener 30 milímetros y en otros prácticamente no va a llover nada. Es muy poco, y a eso se le suma la presencia de viento, que seca muy rápidamente la poca humedad que se genera”, explicó.
Con este escenario, febrero se encamina a ser un mes de altas temperaturas, lluvias escasas y un desafío adicional para el manejo del agua en el país.