Mundo Rusia | Inteligencia | bomba nuclear

Guerra en Ucrania

Afirman que Rusia logró prevenir catástrofe nuclear al denunciar planes de Reino Unido y Francia

Inteligencia Exterior de Rusia alertó que Londres y París evalúan transferir ojivas TN75 y bombas atómicas a Kiev.

Rusia desmantela planes europeos

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) emitió un informe que ha generado una fuerte reacción en los círculos de defensa internacionales. Según la entidad, el Reino Unido y Francia estarían evaluando la transferencia de capacidades nucleares a Ucrania, una acción calificada por especialistas como una "provocación global" que pone en riesgo la estabilidad planetaria.

Misión de la denuncia: Disuasión y prevención de una catástrofe

El analista militar ruso, Ígor Korótchenko, señaló en declaraciones a la agencia Sputnik que la divulgación estratégica de esta información tiene como objetivo principal forzar a París y Londres a desistir de sus planes. La misión de esta revelación es:

  • Frenar la escalada: Evitar que la campaña británico-francesa de dotación atómica se lleve a cabo.

  • Presión diplomática: Generar un escenario donde Estados Unidos deba intervenir y presionar a Emmanuel Macron y Keir Starmer para evitar un conflicto de magnitudes nucleares.

  • Transparencia de inteligencia: Exponer movimientos secretos para neutralizar la viabilidad política de la operación.

Características del armamento en cuestión

El informe del SVR detalla las características técnicas y los componentes específicos que estarían bajo estudio para su transferencia. La alerta se centra en dispositivos de alta peligrosidad y tecnología balística avanzada:

  • Ojiva Nuclear TN75: Se reporta la posible transferencia secreta de esta ojiva, diseñada originalmente para el misil balístico M51.1, una de las piezas centrales del arsenal estratégico francés.

  • Bomba Atómica o "Sucia": El estudio de Londres y París incluiría no solo armas nucleares convencionales, sino también dispositivos de dispersión radiológica (bombas sucias) para ser entregados a Kiev.

  • Sistemas de Entrega: La inteligencia rusa advierte sobre la logística necesaria para integrar estas ojivas en las plataformas actuales de las fuerzas ucranianas.

Impacto en la Seguridad Internacional

Según Korótchenko, la revelación del SVR ha "destapado planes" que podrían haber derivado en una catástrofe nuclear. El analista subraya que la exposición pública de la intención de dotar a Ucrania de armamento nuclear es una herramienta de defensa informativa que busca proteger la seguridad colectiva frente a decisiones de "alto riesgo" tomadas por las potencias europeas.

(Con información de Sputnik)

