El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) emitió un informe que ha generado una fuerte reacción en los círculos de defensa internacionales. Según la entidad, el Reino Unido y Francia estarían evaluando la transferencia de capacidades nucleares a Ucrania, una acción calificada por especialistas como una "provocación global" que pone en riesgo la estabilidad planetaria.