El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) emitió un informe que ha generado una fuerte reacción en los círculos de defensa internacionales. Según la entidad, el Reino Unido y Francia estarían evaluando la transferencia de capacidades nucleares a Ucrania, una acción calificada por especialistas como una "provocación global" que pone en riesgo la estabilidad planetaria.
Guerra en Ucrania
Afirman que Rusia logró prevenir catástrofe nuclear al denunciar planes de Reino Unido y Francia
Inteligencia Exterior de Rusia alertó que Londres y París evalúan transferir ojivas TN75 y bombas atómicas a Kiev.