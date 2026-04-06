Una reforma reciente del servicio militar en Alemania establece que los varones alemanes de entre 17 y 45 años deberán solicitar autorización previa para salir del país si permanecen más de tres meses en el extranjero. La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para reforzar sus capacidades militares en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones.
¿Servicio militar obligatorio?
Alemanes deberán pedir "permiso especial" para salir del país por más de tres meses
Los varones alemanes de entre 17 y 45 años (en edad militar) deberán pedir un permiso especial previo para salir del país por más de tres meses.