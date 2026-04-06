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Mundo alemanes | reclutamiento militar |

¿Servicio militar obligatorio?

Alemanes deberán pedir "permiso especial" para salir del país por más de tres meses

Los varones alemanes de entre 17 y 45 años (en edad militar) deberán pedir un permiso especial previo para salir del país por más de tres meses.

Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años (en edad militar) deberán pedir un permiso especial previo para salir del país por más de tres meses.&nbsp;

Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años (en edad militar) deberán pedir un permiso especial previo para salir del país por más de tres meses. 

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Una reforma reciente del servicio militar en Alemania establece que los varones alemanes de entre 17 y 45 años deberán solicitar autorización previa para salir del país si permanecen más de tres meses en el extranjero. La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para reforzar sus capacidades militares en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones.

La disposición, incluida en la nueva Ley de Modernización del Servicio Militar vigente desde enero de 2026, no implica una prohibición directa de viajar. De hecho, el Ministerio de Defensa aclaró que, mientras el servicio militar siga siendo voluntario, las autorizaciones se consideran concedidas automáticamente, aunque el trámite sigue siendo obligatorio desde el punto de vista formal.

Reclutamiento militar

El objetivo central de la norma es mantener un registro actualizado de los potenciales reclutas y asegurar su disponibilidad en caso de necesidad. En paralelo, el gobierno impulsa un plan para ampliar las fuerzas armadas hasta unos 260.000 efectivos activos y 200.000 reservistas hacia 2035.

La reforma también prevé que todos los jóvenes de 18 años completen un cuestionario sobre su disposición al servicio, obligatorio para hombres y voluntario para mujeres, además de exámenes médicos para las nuevas generaciones.

Sin embargo, la medida generó fuertes críticas desde sectores políticos y sociales, que advierten sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales y evocan mecanismos de control propios de etapas históricas sensibles en el país.

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