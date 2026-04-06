Alemanes deberán pedir "permiso especial" para salir del país por más de tres meses

Reclutamiento militar

El objetivo central de la norma es mantener un registro actualizado de los potenciales reclutas y asegurar su disponibilidad en caso de necesidad. En paralelo, el gobierno impulsa un plan para ampliar las fuerzas armadas hasta unos 260.000 efectivos activos y 200.000 reservistas hacia 2035.

La reforma también prevé que todos los jóvenes de 18 años completen un cuestionario sobre su disposición al servicio, obligatorio para hombres y voluntario para mujeres, además de exámenes médicos para las nuevas generaciones.

Sin embargo, la medida generó fuertes críticas desde sectores políticos y sociales, que advierten sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales y evocan mecanismos de control propios de etapas históricas sensibles en el país.